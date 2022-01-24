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屏東彩繪電動觀光公車亮相 蔥寶、蔥娃春節伴遊

2022/1/24 14:19（1/24 15:51 更新）
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屏東縣政府調整506A屏市假日觀光公車路線，春節期間免費搭乘，彩繪版電動觀光公車24日亮相，超可愛的吉祥物蔥寶、蔥娃在春節伴遊。中央社記者李卉婷攝 111年1年24日
屏東縣政府調整506A屏市假日觀光公車路線，春節期間免費搭乘，彩繪版電動觀光公車24日亮相，超可愛的吉祥物蔥寶、蔥娃在春節伴遊。中央社記者李卉婷攝 111年1年24日
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（中央社記者李卉婷屏東縣24日電）因應春節期間屏東市區觀光人潮，屏東縣政府調整506A屏市假日觀光公車路線，春節期間免費搭乘，彩繪版電動觀光公車今天亮相，超可愛的吉祥物蔥寶、蔥娃在春節伴遊。

屏東市區擁有南台灣最美森林圖書館「屏東總圖」、榮獲各大世界景觀獎項「屏東縣民公園」、全台最美文創園區「勝利星村」，還有超萌巨大動物公園「屏東勝利公園」，還有持續到2月28日的屏東燈節、屏東熱帶農業博覽會。

「白天逛熱博、晚上逛燈節。」屏東縣政府交通旅遊處長黃國維接受媒體聯訪指出，屏東縣政府陸續啟用4場前瞻立體停車場外，並調整506A屏市假日觀光公車路線串連勝利星村、屏東總圖、屏東縣民公園等熱門景點，在春節期間提供免費搭乘，1天達40班次。

年節民眾走春，屏東縣長潘孟安在媒體聯訪時呼籲，大家要做好防疫，搭乘觀光公車採實聯制，保持安全的社交距離，戴好口罩。

避免道路壅塞，屏東縣政府將陸續開放陸續開放信義路立體停車場、幸福公園停車場、民生路立體停車場、屏菸1936文化基地立體停車場等4座前瞻停車場試營運，共增汽車1446格及機車92格停車位。

另外，交通旅遊處提醒民眾，計程車春節加成收費期間為1月28日起至2月6日，計程車駕駛應按表收費每趟加收50元。（編輯：郭諭儒）1110124

屏東縣政府調整506A屏市假日觀光公車路線，春節期間免費搭乘，民眾上車須掃實聯制。中央社記者李卉婷攝 111年1月24日
屏東縣政府調整506A屏市假日觀光公車路線，春節期間免費搭乘，民眾上車須掃實聯制。中央社記者李卉婷攝 111年1月24日
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