嘉義縣觀音瀑布道路重建工程 獲營建署優良獎

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（中央社記者蔡智明嘉義縣24日電）嘉義縣竹崎鄉觀音瀑布風華再現工程，與嘉邑行善團合作，重建通往觀音瀑布道路，並連結當地檜木村老街、登山步道營造觀光亮點，獲得今年內政部營建署2020馬路好行優良獎。

嘉義縣政府今天發布新聞稿表示，內政部營建署1月20日舉辦2020馬路好行頒獎典禮，「嘉義縣竹崎鄉觀音瀑布風華再現與中埔鄉慢行綠廊道路及環境景觀改善」，獲得亮點案件觀光行銷類優良獎。

嘉義縣政府建設處道路工程科長何宜忠接受中央社記者訪問表示，竹崎鄉文峰村溪心寮往觀音瀑布連絡道路因九二一地震、八八風災受損中斷，由嘉邑行善團出資新台幣3869萬元，避開牛稠溪易崩塌處，新建仁觀一號與二號橋，民國107年完工。

何宜忠說，縣府也爭取中央前瞻建設經費約7400萬元，整修觀音瀑布對外連絡道路，在108年底開工，110年7月完成，工程還包括拓寬竹崎鄉慶雲宮路段至6公尺，串連至嘉邑行善團施作的仁觀一、二號橋，連結水道頭檜木村老街、金獅村探密登山步道。

嘉義縣政府建設處表示，公、私部門協力重建通往觀音瀑布道路，並將觀音瀑布與臨近觀光景點結合，是觀音瀑布風華再現工程得到馬路好行優良獎的原因。

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觀音瀑布目前委託在地文峰、金獅兩村組成的觀音瀑布合作社經營；合作社經理何駿驄告訴中央社記者，觀音瀑布今年元旦開放，參觀採預約方式，每天限定3團、一團40人，每週一、五、六、日營業（春節連假期間相同），相關訊息可至「阿里山 新印象」臉書粉絲專頁查詢。

觀音瀑布位在竹崎鄉文峰村，屬朴子溪上游，溪流從山崖頂端傾洩而下，在崖壁上遠觀如觀音側身而立、手持淨瓶灑水而得名。九二一地震前是全國知名景點，尤其距離嘉義市區僅30分鐘路程，曾是4、5年級生年少約會、踏青的熱門去處。（編輯：郭諭儒）1110124