台灣燈會在高雄 主燈愛河29日起由民眾票選顏色

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2022台灣燈會在高雄，高雄愛河也設置智慧燈光系統，成為主燈之一，將於29日晚間6時起開放民眾票選愛河燈光色彩。（高雄市文化局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年1月25日

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（中央社記者蔡孟妤高雄25日電）2022台灣燈會在高雄，高雄愛河也設置智慧燈光系統，成為主燈之一。高雄市政府文化局今天表示，將於1月29日晚間6時起開放民眾票選愛河燈光色彩，並於2月1日展演票選結果。

今年燈會，愛河將透過建置智慧燈光控制系統，以經過設計的燈光編程及影像展演，成為亮點之一，也實現文化局打造「主燈是一條河」的美麗景色。文化局今天更發布新聞稿宣布，將於29日起邀民眾票選燈光顏色。

文化局表示，民眾到「台灣燈會防疫平台」完成註冊並取得燈會碼，每天便能透過平台票選，共同決定愛河每天的燈光顏色，不用與他人接觸就能參與票選。票選活動於1月29日晚間6時起，於2月1日首度展演票選結果。

文化局表示，今年台灣燈會因應COVID-19疫情，以智慧科技協助防疫，除了民眾註冊「燈會碼」後，可參與愛河燈光票選活動，燈會期間各項活動訊息，也將透過LINE Beacon線上推播，方便民眾掌握。（編輯：張芷瑄）1110125