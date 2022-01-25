鼓勵漁民回收海廢 屏東2/15起可兌換農產品

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣25日電）屏東縣政府為減少海洋廢棄物，維護海洋生態環境，規劃漁民回收廢棄物可兌換在地農產品，今天在鹽埔漁港辦理「海廢帶回 漁獲自肥」活動記者會，兌換活動從元宵節起跑。

到場參加宣導會的有海巡、相關企業及工會、各區漁會及漁民等共約250人到場。由屏東縣長潘孟安宣導，他表示，屏東縣環保局2017年起積極招募海洋志工，包括清除海底垃圾的「潛海戰將」及清理海洋垃圾的「環保艦隊」。

他表示，目前環保艦隊計581艘，全國排名第2，潛海戰將154名，去年共清理451噸海洋廢棄物，成效卓著。

潘孟安說，漁民作業產生的廢棄物是海洋垃圾主要來源之一，用兌換屏東在地農產品紅豆、米等作為誘因，鼓勵漁民回收海上作業所產生的廢棄物，不僅減少海洋垃圾，也推銷在地農產，兌換活動從今年2月15日元宵節起跑。

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宣導會上，潛海戰將代表與潘孟安進行海廢與農產品兌換，為「海廢帶回 漁獲自肥」活動拉開序幕，今天參與的志工也進行淨港、淨海活動。

環保局表示，根據調查，全世界每年約有800萬噸塑膠垃圾進入海中，海洋垃圾威脅海洋生物生存，甚至魚類吃下難分解的微塑膠，透過食物鏈又回到人類身上，海洋垃圾造成污染，已成為生態與人類的隱形殺手，減少海洋垃圾，是保護海洋環境重要課題。（編輯：郭諭儒）1110125