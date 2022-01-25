永和大陳單元3公辦都更案簽約 預定年底動工

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（中央社記者王鴻國新北25日電）永和大陳地區單元3公辦都更案由皇翔建設公司獲選為興建廠商，新北住都中心董事長陳純敬與皇翔建設董事長廖年吉完成簽約。預定今年底動工，預估創造近新台幣300億元產值。

大陳社區是1955年大陳義胞來台居住地，由於社區老舊且多違章及違占戶，早在台北縣政府時期就推動公辦都更案，共區分7個單元，經過多年推動，單元2於109年完成都更並交屋。

新北市政府去年11月舉辦單元5、6、7都更簽約儀式，由統一工商綜合開發公司及漢皇開發公司2家建商擔任實施者進行都更整合。最後剩單元1﹑3﹑4由新北市住都中心自任實施者進行整合。

陳純敬表示，單元3號稱「近年最複雜」的公辦都更案，由新北住都中心擔任實施者後，僅約半年時間就達到95%同意比例且順利招商，整合速度堪稱歷來之最，力拚今年底動工。

他表示，單元1和4也已完成近6成住戶的整合，預定今年6月就可以展開興建廠商評選作業，由住都中心負責整合，興建廠商僅需專注於提供技術與挹注資金，大幅降低廠商開發風險。

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廖年吉致詞表示，皇翔建設將以企業「以誠允諾、力求更好」精神，與新北市住都中心攜手合作興建符合指標優質建築，打造屬於大陳社區住戶們一處可安居樂業、百年傳世的優質好住宅。

住都中心表示，大陳單元3面積約1.3公頃，興建3棟33層住宅及永和新生市場，並在單元3、4間的法定空地打造中央公園供鄰里使用，皇翔建設總投資額約160億元，預估可創造近300億元產值。（編輯：李錫璋）1110125