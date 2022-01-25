民地遭軍方占用 金門縣長會勘要求補償

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

為釐清軍方作戰工事占用民眾土地，金門縣長楊鎮浯（左）25日到金寧鄉勘察，並以金門縣地政局民國43年的地籍資料佐證，要求軍方補償民眾損失。軍方代表回應表示，帶回研商處理。中央社記者黃慧敏攝 111年1月25日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃慧敏金門縣25日電）為釐清軍方作戰工事占用民眾土地，金門縣長楊鎮浯今天到金寧鄉勘察，並以金門縣地政局民國43年的地籍資料佐證，要求軍方補償民眾損失。軍方代表表示，帶回研商處理。

金門縣議員楊永立接獲縣民楊文號陳情表示，軍方在他所有的寧湖二劃測段第1436、1444、1495、15074筆地號土地上設有作戰工事，總面積3395.78平方公尺的土地遭占用，以致無法耕作，請求補償。

楊永立表示，軍方於民國109年將前述地號作戰工事拆除，卻函復「現況已無占用事實」，直指軍方霸凌百姓，要求金門縣政府邀集軍方及相關單位一起現場會勘處理。

因此，楊鎮浯今天率相關單位及人員到現地會勘。他接受記者聯訪表示，經現場會勘，雖相關軍事工事等地上物已經拆除，但經比對金門縣地政局提供的民國43年這個區域地籍資料後，軍方確實曾占用楊文號所有土地。

楊鎮浯裁示地政局協助配合提供相關地籍圖資供軍方認定，並告知軍方代表，如對佐證資料有所疑義，務必在一週內提出，未提出疑義視同無疑義。他要求請軍方在確認佐證資料無誤後，依據占用事實賠償標準及相關占用人民地賠償案例，儘速辦理補償審認作業。

此外，楊鎮浯要求軍方參考以往補償案例，建立補償標準，以一體適用層出不窮的類似案件。軍方代表回應表示，會把楊鎮浯意見再回研商。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

楊永立則是出示陸軍金門防衛指揮部公文指出，金防部表示，這4筆土地上的原先工事都已拆除完畢，其中一筆土地未經地政局測量，無法確認土地坐落地號，且現況已無占用事實，請陳情人提出空照圖等具體事證，再後續辦理。

楊永立說，軍方占用民地數十年，「至少補償一點並不過分」，還要民眾提供空照圖，豈不強人所難；他說，還地於民，「這不就是轉型正義？」（編輯：黃世雅）1110125