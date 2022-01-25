防範疫情 花蓮加強訪查雇用外籍移工單位

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因應桃園亞旭電子廠發生Omicron變異株群聚感染案，花蓮縣政府社會處陸續派員訪查雇用外籍移工的事業單位，加強宣導防疫措施，並鼓勵完整接種疫苗。（花蓮縣政府提供）中央社記者張祈傳真 111年1月25日

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（中央社記者張祈花蓮縣25日電）因應桃園亞旭電子廠發生Omicron變異株群聚感染案，花蓮縣政府社會處陸續派員訪查雇用外籍移工的事業單位，要求聘僱移工50人以上需全面快篩，並鼓勵移工完整施打疫苗。

台灣正面臨COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株疫情，勞動部推出4大防疫應變措施，包括配合移工篩檢疫調、違反防疫指引落實裁罰、鼓勵移工完整施打疫苗及加強宣導移工防疫觀念等。

花蓮縣政府社會處長陳加富今天接受媒體聯訪指出，縣內移工人數約4500人，其中有1間聘僱移工人數達50人以上。昨天起陸續派員到縣內製造業工廠及社福類養護機構等聘僱移工數量較多的單位宣導防疫。

陳加富表示，截至18日，花蓮縣內移工疫苗接種率第1劑逾92%、第2劑逾73%，將配合花蓮縣衛生局配設置施打站，鼓勵雇主及仲介公司協助移工儘速完整接種。

花蓮縣政府社會處表示，中央近期將配發快篩試劑，由地方政府優先協助聘僱移工人數達50人以上的事業單位全面快篩，後續持續規劃50人以下者重點快篩。（編輯：郭諭儒）1110125