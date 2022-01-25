農曆年節採買高峰 高市農產貨源充足、價格穩定

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農曆春節將至，高雄市政府農業局長張清榮（前左）等人25日前往果菜批發市場，視察蔬果供應及防疫整備情形。（高雄市農業局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年1月25日

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（中央社記者蔡孟妤高雄25日電）農曆春節將到，高雄市農業局統計，春節期間各批發市場預估供應量均充足；另高雄市2大農產批發市場今天整體蔬菜價格比上週低13.6%，供應量增加9.6%，顯示貨源充足、價格穩定。

年節前夕，高雄市政府農業局長張清榮等人今天到鳳山果菜市場、高雄果菜批發市場視察各項蔬菜、水果民生品供應及市場防疫整備情形。

農業局發布新聞稿表示，春節期間，各主要批發市場預估供應量，高雄果菜批發市場可供應青果700公噸、蔬菜1850公噸，鳳山果菜市場可供應青果696公噸、蔬菜706公噸，高雄花卉可供應花卉約31萬3000把，高雄肉品批發市場毛豬可供應3730頭。

農業局也對中央社記者表示，高雄市高雄果菜批發市場、鳳山果菜市場2大農產批發市場，今天整體蔬菜價格比上週低13.6%，而供應量則增加9.6%，顯示供應價格平穩、貨源充足。

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農業局表示，今年蔬菜水果生長佳，產量豐收，另目前正值蜜棗產季，建議民眾可多加選擇蜜棗、椪柑、柳丁、蓮霧等當季盛產水果，價格較親民。

此外，由市府輔導成立的高雄物產館蓮潭旗艦店，春節期間不打烊，初一下午3時起正常營業。農業局也提醒，近期各批發市場進入採買高峰期，民眾須耐心配合防疫政策，全程配戴口罩、量體溫及落實實聯制。（編輯：陳仁華）1110125