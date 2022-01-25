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全國首創癌症公共藝術 「希望絲帶」進駐大鵬灣

2022/1/25 18:01
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（中央社記者郭芷瑄屏東縣25日電）為響應全球2月4日「世界癌症日」，屏東縣政府與癌症希望基金會攜手，結合藝術家創意，創全國之先，在大鵬灣國家風景區濱灣公園打造11座「希望絲帶」公仔公共藝術，今天揭幕。

揭幕儀式中，揭示防癌6大行動，包括正確飲食、規律運動、體重控制、拒菸酒檳、定期篩檢、即早治療。

屏東縣長潘孟安致詞時表示，為打造突破傳統、讓世界看見的癌症防治活動，縣府攜手癌症希望基金會，並邀請跨界藝術家眼球先生規劃製作「希望絲帶」公仔公共藝術，盼透過藝術的療癒力量打破同溫層，在國際級觀光景點發聲，降低接觸癌症資訊門檻，讓民眾在輕鬆氛圍中接收癌症防治資訊。

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眼球先生表示，這次創作理念將代表各癌別的絲帶與自身原創角色「想太多」結合，背後刻上癌友正能量鼓勵，成為「希望絲帶」公仔公共藝術，永久存留於大鵬灣，讓癌症防治宣導不只是資訊衛教，還有情緒上的溫暖療癒。

縣府表示，11座代表不同癌症、顏色繽紛的「希望絲帶」公仔公共藝術，每座高達180公分，是全台首座以癌症宣導為主題的公仔公共藝術。（編輯：張雅淨）1110125

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