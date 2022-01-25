苗栗縣1月份取締酒駕逾百件 警方籲勿心存僥倖

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（中央社記者管瑞平苗栗縣25日電）苗栗縣警察局統計，今年1月至今取締酒駕已逾百件，近期適逢年關尾牙、春酒餐會多，警方提醒，配合加強重要節日安全維護工作，將嚴格執法取締酒後駕車，切勿心存僥倖。

因應春節將至，警方111年「加強重要節日安全維護工作」自24日深夜啟動。苗栗縣警察局今天發布新聞稿指出，各分局將全面針對轄區夜店、KTV、餐廳密集地點等相關周邊道路及易肇事路段，加強執法，規劃防制酒駕勤務，宣導「酒駕零容忍」觀念。

縣警局表示，統計今年1月份至今，取締酒駕共計127件，最近1週取締件數就有44件，而在23、24日兩晚配合內政部警政署執行全國性防制酒駕專案也取締了12件，顯示仍有民眾心存僥倖。

苗栗縣警察局局長陳武康指出，社會高度關注酒駕案件，立法院也已三讀通過加重酒駕刑罰及行政罰的相關條文，警方將持續嚴格執法。

近期適逢年關尾牙、春酒，各類餐會眾多，陳武康呼籲，為維護自身與他人安全著想，飲酒後切勿駕車，應「指定代理駕駛」、「搭乘大眾交通運輸工具」，親友、家人間更應互相提醒，避免發生酒駕事件。（編輯：李錫璋）1110125