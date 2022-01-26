花東縱谷各景點加強清消 2條新春遊程避人潮

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（中央社記者李先鳳花蓮縣26日電）春節連假預期出遊人潮，因應疫情，縱管處加強轄管據點清消及交通疏導規劃，並推薦2條遊程，分別是八通關越嶺古道單車體驗和花東縱谷南段遊，給想避開人潮的遊客參考。

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處今天發布新聞資料表示，為便利遊客掌握到花東縱谷春節旅遊資訊，已彙集縱谷內交通及旅遊資訊，製作「春節交通疏導路網圖」摺頁，放置於鯉魚潭、羅山及卑南等遊客中心及花東縱谷各大旅遊景點、火車站、警察局等地點供遊客索取。

縱管處長郭振陵表示，特別推薦2條新春建議遊程，給想避開人潮的遊客參考，其一是「八通關越嶺古道單車體驗」，包括玉里天主教堂、玉里神社、卓樂部落文化導覽、南安遊客中心、八通關越嶺古道登山口、瓦拉米古道-山風二號橋。

另一條路線是「花東縱谷南段一日遊」，內容為關山環鎮自行車道、武陵綠色隧道、鹿野二層坪水橋、鹿野神社、山里火車站、山里福音教堂等替代景點。

此外，在花蓮鳳林溪河堤花海、光復大農大富平地森林園區、台東池上金色豐收館、關山米國學校及鹿野二層坪水橋等地皆有壯闊的花海景觀可觀賞，花蓮縣政府在1月26日至2月24日期間，於太平洋公園南濱段及鯉魚潭風景區舉辦「2022花蓮太平洋燈會」，白天看風景晚間賞燈。

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春節期間縱管處將在重要公路節點處，透過中華電信區域廣播簡訊1萬2000則，提醒遊客注意交通疏導、行車安全及落實防疫措施；並設有諮詢電話（免付費服務專線：0800-000115）可多加利用。

在防疫措施部分，縱管處呼籲遊客進入各景點時，應落實佩戴口罩、量測體溫、勤洗手及實聯制登記等規定，並隨時注意及遵守中央流行疫情指揮中心最新防疫指引，保護自己也保護他人。（編輯：謝雅竹）1110126