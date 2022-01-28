離島機場防疫 金門3萬劑家用快篩試劑上陣

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（中央社記者黃慧敏金門縣28日電）因應omicron病毒變化，為避免過年返鄉大量移動可能帶來風險，金門縣政府購買3萬劑家用型快篩試劑，今天起至2月2日在金門航空站供航班到站鄉親索取，自我操作快速檢測。

交通部民航局官網上午公布松山等5處機場明天起提供前往離島旅客快篩服務，搭機前14天內有症狀者現場快篩、採檢陰性才允許登機。對此，金門縣長楊鎮浯中午抵金門航空站視察春節輸運狀況與防疫措施，接受記者聯訪感謝中央回應離島需求。

楊鎮浯表示，估計春節有超過3萬人次金門旅台民眾返鄉，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻當下，儘管目前市面家用型快篩試劑嚴重缺貨，縣府還是透過各種管道，爭取買到市面上較為準確且品質優良家用快篩試劑，今天起提供返金鄉親在機場索取，領完為止。

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楊鎮浯說明，農曆春節返鄉潮人流量大，相較去年5月中旬爆發Delta疫情，以降低機場航班班次做為配套措施方式不同；防堵omicron疫情不會成為限制鄉親春節返鄉過年理由，透過防疫ABC專案，分「台灣端」、「金門機場端」與「家庭社區端」設立三道防堵機制。

針對居家快篩試劑正確操作步驟，楊鎮浯說，快篩包內附有使用說明書及教學影片QRCode，另於衛生局網站、臉書、金門縣政府LINE@選單左上角「春節返鄉防疫專區」都有相關產品公開訊息。透過單張、影片等充分衛教說明，讓民眾能自行在家簡單操作，確保快篩結果正確性。（編輯：黃世雅）1110128