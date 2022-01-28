羅東林業文化園區春節不打烊 敘說昔日林業故事

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林務局羅東林區管理處28日表示，羅東林業文化園區農曆春節期間不打烊，除可參觀林業史蹟相關展館，還安排解說員述說園區的歷史文化與生態環境，歡迎民眾在過年時前往走春。圖為2019年12月30日園區一景。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 111年1月28日

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣28日電）林務局羅東林區管理處今天表示，羅東林業文化園區在農曆春節期間不打烊，除可參觀林業史蹟相關展館，還安排解說員述說園區的歷史文化與生態環境，讓親子享受知性之旅。

林務局羅東林管處育樂課長吳思儀今天接受中央社記者訪問時說，占地約16公頃的羅東林業文化園區曾是太平山木材集散地，保存完整的林業文化景觀，包含重要的林業設施遺跡，如貯木池、運材軌道設施、退役蒸汽機車頭、卸木平台等林業生產設施，承載著老一輩羅東人的回憶與對林業深厚的在地情感。

她說，園區內如今也將多棟舊有房舍整修成為特色林業展示館，像是「森活館」、「森產館」、「木育森林館」、「林鐵館」與「林場Kids扣屋」等，希望在導入民間企業活力後，提供輕食、紀念品、木創產品與飲茶等。

其中，「林鐵館」剛在去年底開幕，除展示2台修復後的蒸汽火車及柴油機關車外，更有多項互動設施，介紹太平山林業鐵路及蒸汽機車的科普知識，火車迷不要錯過。

吳思儀表示，春節期間，園區內的竹林車站遊客中心不打烊，每天上午8時至下午5時提供遊客各項諮詢服務。園區內的各林業展示館於大年初二（2月2日）至初六（2月6日）開放參觀，每天提供兩場定時定點導覽解說。

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此外，初二至初六期間下午1時起，竹林車站遊客中心前，安排「春遊林場」活動，透過解說人員述說當地歷史文化與生態環境，並以有徵答方式贈送小禮品，歡迎遊客在過年時前往走春。

羅東林管處表示，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，防疫期間羅東林業文化園區仍維持單一出入口，進入園區請配戴口罩，展示館內請配合實聯制、酒精消毒及量測額溫等防疫措施。（編輯：張銘坤）1110128