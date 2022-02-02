看好台中高鐵特區 民間打造大型購物中心

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（中央社記者郝雪卿台中2日電）台中高鐵特區是三鐵共構區域，交通便捷，民間企業看好未來發展潛力，已有投資公司進駐將打造全台最大型購物中心，未來可望成為中台灣吸引人潮的民生消費區域。

台中市是全台第2大城市，也是中台灣商業核心，位於烏日的台中高鐵特區，具備三鐵共構交通優勢，搭乘高鐵到北、高，車程不到1小時，自捷運綠線在去年4月通車以來，更可從烏日直通台中市中心，充分發揮軌道經濟效益，帶動捷運沿線商業快速起飛。

台中市消費實力更是不容小覷，挾著282萬人口優勢，更因交通便捷，吸納來自彰化、南投、苗栗甚至嘉義消費人口，強大消費動能。根據台中市政府統計，百貨市場年營收規模已衝破新台幣700億元大關，新光三越台中店、台中大遠百更持續多年穩坐全台店王，台中儼然成為各家業者商業布局必爭之地。

看好大台中消費實力，近期最受矚目的大型投資案，當屬位於烏日高鐵第一排的「高鐵娛樂購物城」。

由廣三崇光國際公司與桂亞國際公司共同成立第一大國際開發公司，投標交通部鐵道局設定地上權70年的「高速鐵路台中車站地區新高鐵段69、70、71地號事業發展用地開發經營案」，並在去年11月15日正式與交通部鐵道局簽約。

廣三崇光總經理陳光榮告訴中央社記者，將投資200億元興建「高鐵娛樂購物城」，預計民國115年營運。彙集商場百貨、異國美食、休閒娛樂影視、多功能展示場、國際會議中心共享辦公室、五星級酒店等產業，其中百貨購物營業面積約10.6萬坪，是台北101的4.7倍大，未來營運後將是全台單店營業面積最大的百貨商場。

至於未來的消費客群，陳光榮認為，目標客群由公共大眾運輸路網延伸，包含高鐵沿線以及台中捷運，客源多元且未與傳統百貨商圈重疊，含括台中市民、中台灣旅客，以及國外觀光客，評估營運後，勢必能帶動高鐵台中烏日站區及周邊區域全面發展。

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除「高鐵娛樂購物城」開發案之外，台中市經發局長張峯源表示，還有富旺國際向鐵道局承租土地案，基地約為1.8公頃（5500坪），租賃期間為20年，規劃興建複合式飯店與商場，預計明年試營運。

區內另有國泰人壽與永聯物流公司合作的「物流共和國台中園區」，已於106年啟用，張峯源說，這是中部唯一集倉儲物流、電商、共享辦公室的複合式商業中心，包括統一速達、嘉里醫藥物流、LR咖啡館等公司都已進駐，由此可以觀察到百貨購物業、物流產業等，都以台中高鐵站為核心逐步發展，未來可望吸引更多相關產業鏈廠商陸續進駐，成為中部重要民生消費區域。（編輯：郭諭儒）1110202