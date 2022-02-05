春節連假交通疏運順利 澎縣長慰勞交通人員

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

長達9天的春節年假接近尾聲，5日澎湖機場出境大廳湧現返台人潮，各航空公司櫃台與行李託運處更是大排長龍。中央社 111年2月5日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣5日電）農曆春節連假進入尾聲，澎湖機場出現返台的人潮，空中交通疏運正值高峰，澎湖縣長賴峰偉今天前往機場慰問澎湖航空站各航空等工作人員，感謝犧牲假期，完成春節疏運辛勞。

馬公航空站表示，長達9天的春節年假，接近尾聲，不少返澎或返台過年的民眾，也都陸續往返，其中以澎湖返回台灣本島的鄉親居多，機場出境大廳可見結束連假準備返台的民眾，各航空公司行李託運處更是大排長龍。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

馬公航空站指出，今天澎湖機場共起降有近120架次，其中不乏有調派大型客機來疏運，各航線候補民眾也都能順利登機，疏運平順，連假期間，每天疏運約在5000人左右。

賴峰偉今天在航空站主任邱永昇、旅遊處長陳美齡等人陪同下，前往澎湖機場慰問各航空、航警、空軍馬基隊、陸軍第一地區支援指揮部、聯合候補櫃與排班的計程司機，慰勉地勤人員工作辛勞，同時致贈候機民眾虎年福袋，祝福虎年行大運。（編輯：陳仁華）1110205

農曆春節連續假期進入尾聲，5日澎湖機場現返台的人潮，澎湖縣長賴峰（左4）前往機場慰問澎湖航空站各航空等工作人員，感謝犧牲假期，完成春節疏運辛勞，並致贈虎年限量福袋給候機民眾。（澎湖縣政府提供）中央社 111年2月5日