高市第2波租金補貼 2/14開放申請

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄7日電）高雄市租屋族注意！110年度住宅租金補貼第二次受理申請，時間自14日起至25日下午5時截止，釋出名額2730戶，有需求民眾把握機會。符合資格條件者，預計5月審核後撥款。

高雄市政府都市發展局長吳文彥今天表示，租金補貼申請條件，包括申請人家庭成員（含申請人配偶、申請人及配偶戶籍內直系親屬等）均無自有住宅、且家庭成員每人每月平均所得低於3萬3353元，及動產、不動產在限額標準以下等；在高雄市有實際租屋事實，不限戶籍也可申請。

都發局住宅發展處長翁浩建說明，補貼金額按申請人租屋區域及資格條件分6個級距。居住高市田寮、內門、杉林、甲仙、六龜、那瑪夏、桃源、茂林等行政區核定戶，按申請人條件每戶每月補貼第1級（低收且家庭成員2人以上、中低收且家庭成員3人以上）3600元。第2級3200元、第3級（單身未滿40歲且非弱勢戶）2000元。

其他區則為第1級4000元、第2級3600元、第3級2200元，補貼期均為1年。但如實際租金低於補貼級距者，仍以實際租金計算。

配合COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫，避免群聚染疫風險，內政部統一規定，申請方式僅開放「線上申請」與「郵寄申請」2種，市府不受理臨櫃申請，有需求民眾別白跑一趟。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

都發局新聞稿強調，租金補貼是評點制，不是先搶先贏。有疑問可撥打專線07-3368333轉2649~2651，有專人提供說明。租金補貼申請書表，除就近到各區公所索取，建議直接自高雄市住宅補貼網https://hs.kcg.gov.tw/HST/index.jsp下載；住宅補貼線上申請將於14日至25日每天上午9時至下午5時開放，申請網址http://has.cpami.gov.tw/subsidyOnline/ 。

為減輕無自有住宅民眾在高雄市租屋負擔、保障弱勢族群居住權益，高市府每年開辦住宅租金補貼，並分二次受理申請。首波於去年8月受理、12月核定撥款，有1萬6441戶受惠。核定戶可獲得每月新台幣2000元至4000元不等租金補貼，為期1年，讓有租屋需求民眾可以在高雄好生活。（編輯：孫承武）1110207