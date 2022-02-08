燒大量金紙遭檢舉空污 武德宮：煙霧為水蒸氣

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雲林縣北港武德宮遭檢舉年節期間燃燒大量金紙造成空汙，廟方8日回應，「天庫」是環保金爐，民眾所看到煙霧為金爐灑水降溫時產生的水蒸氣。中央社記者姜宜菁攝 111年2月8日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣8日電）雲林縣環保局過年期間接獲檢舉，指北港武德宮燃燒過多金紙造成空污，環保局輔導廟方改善；廟方今天回應，「天庫」是環保金爐，民眾所看到煙霧為金爐灑水降溫時產生的水蒸氣。

雲林縣環保局副局長黃富義今天接受記者電訪時表示，從除夕至今已接獲2件檢舉案，提到武德宮年節期間燃燒大量金紙，產生粒狀物，造成呼吸道不舒服。

黃富義指出，已輔導廟方採用集中燃燒或是以功代金等方式，減少燃燒金紙數量，另外金爐加裝防制設備改善。

年節期間，北港財神廟武德宮香火鼎盛，每天逾10萬人次到訪，金爐旁堆滿金紙，工作人員不時確認金爐內的溫度，同時啟動灑水設備降低懸浮微粒飄散。

武德宮秘書長蘇建華今天接受媒體聯訪時表示，「天庫」屬於環保金爐，近年環保意識抬頭，武德宮4年前加裝灑水設備，以降低懸浮微粒飄散，並將金爐溫度維持在攝氏1000度上下，以確保金紙完全燃燒，另金紙只燒傳統竹製的金紙，以避免燃燒不完全，造成空氣污染。

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蘇建華提到，灑水過程中，難免會產生水蒸氣，經陽光折射後看起來像煙霧，易被民眾誤解；而環保及消防人員在春節期間每天都會派人到廟巡視，空氣排放在合理範圍。

針對民眾的檢舉，武德宮已採多元管道解決，包括降低金紙每單位時間燃燒的量，另計畫易地興建更環保的「地庫」金爐，內部的環保設施可將碳阻絕在金爐內，不會溢散到外面，未來會更環保，化解民眾的疑慮。（編輯：謝雅竹）1110208