高雄老牌冬瓜行遭爆蜂屍浮滿水槽 衛生局限期改善

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高雄一家老牌冬瓜茶行遭爆料工作環境惡劣髒亂，蜜蜂屍體甚至浮滿糖水槽。業者8日出面說明，離職員工檢舉內容已是去年春天的事，目前已經在冬瓜塊上加蓋紗網覆蓋防蟲，鍋子也已加蓋。（讀者提供）中央社記者洪學廣傳真 111年2月8日

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（中央社記者洪學廣高雄8日電）高雄老牌冬瓜行遭離職員工檢舉環境髒亂、蜜蜂屍體浮滿水槽、老鼠死在鍋中。業者澄清已改善，檢舉內容是去年春天的事。衛生局表示，已派員稽查限期改善，複查若違規將開罰。

高雄某間已開業60年以上老牌冬瓜行遭離職員工向媒體爆料，指工作環境惡劣髒亂，業者不但對蜜蜂屍體浮滿糖水槽、老鼠死在鍋裡置之不理，還將東西賣給全台數十家下游餐廳、手搖飲業者，其中更包含知名明星經營店面。

高雄市政府衛生局今天下午發布訊息回應，今年1月28日晚間接獲民眾反映某間冬瓜行作業場所髒亂，隔天派員前往稽查，現場並未發現病媒，但作業場所、戶外倉儲空間及牆面查有灰塵、蜘蛛網，戶外食品器具未覆蓋及未離地置放等缺失，因此依違反食品安全衛生管理法開立限期改善，若複查違規將依法處新台幣6萬元以上，2億元以下罰鍰。

爆料的離職員工接受媒體聯訪表示，自己去年在職期間發現冬瓜行工作環境器具髒亂，甚至連掉在地上冬瓜碎屑都回收再利用，員工都不敢喝自家飲料，但業者卻將昆蟲、老鼠屍體從鍋裡撈出過濾後，繼續賣給全台數十間下游廠商。其中不乏知名手搖飲或是明星經營店面，目前也已有部分廠商得知，不再繼續合作。

離職員工指控，衛生局人員稽查前都會先跟業者聯絡好稽查哪些地方，讓業者先做好準備，根本治標不治本。且冬瓜行環境雖在稽查後改善，但風聲過後又故態復萌，都是一時的。

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冬瓜行林姓業者則澄清表示，這名員工在職約1年多，期間工作表現不佳，還常跟雇主大小聲，不排除是因考績不好才向媒體跟相關單位檢舉爆料，也已經跟律師商議如何應對爆料內容。

林姓業者說明，離職員工檢舉內容已是去年春天的事，經1年多來衛生局稽查6次後，目前已經在冬瓜塊上加蓋紗網覆蓋防蟲，鍋子也已加蓋，並非如爆料檢舉內容所述。且因廠區環境老舊，目前已經在加蓋環境更好的新廠遷移，預計下週正式動工，同時也會持續改善維護廠區環境。（編輯：郭諭儒）1110208

高雄一家知名冬瓜茶行遭離職員工檢舉環境髒亂，業者8日出面說明，離職員工檢舉內容已是110年春天的事，衛生局曾多次前來稽查，目前已在冬瓜塊上加蓋紗網覆蓋防蟲，鍋子也加蓋，皆有改善；且因廠區環境老舊，目前已經在加蓋環境更好的新廠準備遷移。中央社記者洪學廣攝 111年2月8日

高雄一家知名冬瓜茶行遭離職員工檢舉環境髒亂，業者8日澄清，目前已經在冬瓜塊上加蓋紗網覆蓋防蟲，鍋子也已加蓋，之後會轉移到環境更好的新廠作業。中央社記者洪學廣攝 111年2月8日