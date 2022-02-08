大武山下小奧運 六堆運動會新增霹霹舞等項目

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣8日電）六堆運動會素有「大武山下的小奧運」之稱，今年第57屆主賽事將在3月12日、13日舉行，新增奧運項目和新穎主流項目，包括霹霹舞、攀岩、幼兒滑步車和馬拉松。

客委會今天在屏東縣政府召開記者會，宣示第57屆六堆運動會將正式展開，客委會副主委鍾孔炤致詞時表示，2021年紀念六堆300年，今年是嶄新的六堆300年，第57屆又輪由首屆主辦單位的中堆竹田鄉辦理，顯得格外有歷史意義。

鍾孔炤表示，這屆除了籃球、桌球、棒球及大眾所熟悉的運動賽事，更與國際接軌，新增奧運項目和新穎主流賽項，如霹靂舞、攀岩、幼兒滑步車、馬拉松等，將傳統與創新融合，展現六堆人的活力熱情和兼容並蓄。

六堆運動會自1948年起由六堆12鄉區輪流辦理，是全國唯一跨區域固定舉辦的客家族群體育競賽活動。記者會中安排企業家贊助體育設備給六堆傑出年輕運動員黃正琦（撐竿跳）、馮子瑜（軟式網球），也表彰在地企業對運動發展的支持，鼓勵六堆運動員有更優異發展。

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客委會表示，第57屆六堆運動會系列活動多元，2月13日有六堆勇士馬拉松、登真戰士（幼兒滑步車），2月26日、27日有客庄遊戰和多種球類賽事，3月9日至11日聖火點燃、繞境祈福，3月12日上午在竹田國中盛大開幕。

客委會指出，開幕儀式將安排竹田4部曲動態表演，以「扎根、生命、喜悅、感動」進行，邀集表演團體一起為客家加油，發揚客家文化。3月12日、13日主賽事並在竹田國中設置六堆產業市集，從文化到產業，靜態到動態，展現多元繽紛的客家盛會。（編輯：郭諭儒）1110208