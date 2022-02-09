1天限買1包化肥 10甲地農友哀號得跑百趟買肥料

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（中央社記者趙麗妍台中9日電）春耕時期將至，台中市有農民到農會購買化肥，除配合實名制外，還限制1天只能買1包，農民不滿指出，1包化肥僅夠1分地使用，他有10甲地難道要跑100趟，希望農糧署協助。

民進黨籍台中市議員楊典忠今天接受中央社記者訪問表示，接獲農友陳情，去年配合政府以實名制購買化肥，提供身分證件、地號、面積與農作物，但是現在卻規定1天只能限購1包，實在太為難耕作的農民。

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在高美地區耕作的周姓農友表示，每天為了1包化肥，光跑農會來回一趟就要花時間，而且只夠施肥1分地，他有10甲農地不就要跑100趟，政府的優惠補助可能連跑100趟都不夠，春耕在即，1天限購1包根本不夠用。

楊典忠表示，為精準供應農民使用化肥耕作，農糧署採用實名制補助措施，但民眾陳情不問耕地面積大小，1天只限購1包40公斤化肥，對大面積耕作的農民來說，根本杯水車薪，如果中央發布國內肥料充足，應透過地方農政單位或農會協助解決農民需求。（編輯：陳仁華）1110209