開學首日 盧秀燕視察學校防疫要求師生戴口罩

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台中市長盧秀燕（中）11日一早到北屯區松竹國小視察校園防疫措施，並在校門口迎接師生，向小朋友道早安。中央社記者郝雪卿攝 111年2月11日

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（中央社記者郝雪卿台中11日電）今天是開學首日，台中市長盧秀燕前往松竹國小視察學校防疫情形時表示，校園將採較嚴格的防疫措施，包括師生上課戴口罩、午餐用隔板，全校有1名師生確診即停課14天。

110學年度第2學期開學首日，盧秀燕一早前往北屯區松竹國小視察學校防疫情形，現場設置紅外線體溫量測設施及消毒噴霧，盧秀燕在校門口迎接師生，並向小朋友們道早安。

盧秀燕表示，台中疫情相對平穩，因此照常如期開學，但為保護學生安全，開學前教育局、環保局、各級學校、校園志工等總動員清掃環境及整備防疫物資。

盧秀燕指出，開學後，只要有1名師生被列為確診個案，全校即停止實體上課14天，採線上教學，停課不停學；台中校園防疫措施較為嚴格，這學期開始也要求師生上課戴口罩做好防護、午餐時間使用隔板。

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由於國內COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情仍未趨緩，台中市教育局指出，連假期間民眾南來北往、跨縣市聚會活動是否會影響疫情，尚需密切觀察，市府不敢大意，已要求學校開學後應持續落實師生健康監測。

此外，教育局指出，近期學校開學典禮、朝會、週會等集會活動改採線上、書面等多元方式舉辦，以減少交叉傳染風險；家長及訪客原則不入校，若有入校需求則須比照入校工作人員完成2劑COVID-19疫苗接種且滿14天；校園場地開放部分，國小、國高中職皆僅開放戶外操場、球場及1間廁所，其餘皆暫不開放。（編輯：謝雅竹）1110211