花蓮垃圾車即時查詢 「樂圾通」APP正式啟用

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花蓮縣環保局推出垃圾車即時查詢APP「樂圾通」，11日正式啟用，民眾可即時掌握清運車行駛路線及位置，縮短等待倒垃圾的時間。圖為花蓮市清潔隊清運狀況。（花蓮市公所提供）中央社記者張祈傳真 111年2月11日

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（中央社記者張祈花蓮縣11日電）花蓮縣環保局推出垃圾車即時查詢「樂圾通」APP今天正式啟用，民眾可即時掌握清運車行駛路線及位置，縮短等待倒垃圾的時間。

花蓮縣環保局今天發布新聞稿指出，原使用「全國垃圾通」APP已停用，即日起改用「樂圾通」APP，於13鄉鎮市104台垃圾車加裝GPS定位設備，更能精準掌握垃圾車位置。

花蓮縣環保局指出，除了掌握垃圾清運車位置，或設定到點提醒功能，在垃圾車即將抵達時發出鬧鈴提醒，若錯過垃圾車抵達時間，也可查詢住家附近100、300、500公尺內的清運點。

花蓮縣環保局指出，如遇國定假期或垃圾停收，清潔隊將利用「樂圾通」APP推播相關公告，即時告知民眾。

環保局長饒忠表示，樂圾通APP提供IOS、Android系統版本，自2013年上線至今，已有超過9縣市逾70個鄉鎮市導入，便利民眾生活。（編輯：黃世雅）1110211