嘉邑行善團與縣府簽約 改建民雄鄉中央橋

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（中央社記者蔡智明嘉義縣11日電）協助嘉義縣改建民雄鄉中央橋，嘉邑行善團今天上午與縣府簽約，捐贈橋梁工程經費新台幣1263萬6000元，並負責發包施工，要改善橋梁過低阻礙排水，造成村落淹水問題。

民雄鄉中央橋位於嘉79線鄉道上，跨越鴨母坔排水，因橋梁底部太低，影響通水斷面，暴雨發生時會阻斷排水，造成村落淹水，經嘉義縣議員黃芳蘭等地方人士多年爭取，嘉邑行善團同意幫縣政府改建中央橋，今由嘉邑行善團理事長徐文志與嘉義縣長翁章梁代表在縣府招商中心簽訂興建合約。

徐文志致詞表示，嘉邑行善團為了確保施工橋梁品質與後續管理責任，今後協助縣、市政府興建橋梁都會簽約，在施工過程當中接受公部門的監督，讓工程品質符合政府要求，完工後維修管理則交由縣、市政府負責。

徐文志說，中央橋是嘉邑行善團興建的626座橋，因為地利之便，行善團所建橋梁多數在嘉義地區，未來還會持續在嘉義造橋，嘉惠百姓。

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嘉義縣長翁章梁接受媒體聯訪表示，就任縣長3年期間，已數不清有幾次拿起麥克風，感謝嘉邑行善團的善舉，政府力量有限，民間力量無窮，政府結合民間的資源，更可以發揮事半功倍的效果，將民眾利益最大化。

嘉義縣府指出，中央橋改建工程，採不落墩於河道中，橋長23公尺，寬10公尺，總工程經費1983萬6000元，其中引道工程及橋梁設計費720萬元由縣府負擔，橋梁工程經費約1263萬6000元，預定工期255日曆天。（編輯：屈享平）1110211

嘉義縣民雄鄉中央橋位於嘉79線鄉道上，跨越鴨母坔排水，因橋梁底部太低，影響通水斷面，暴雨發生時會阻斷排水，造成村落淹水，嘉邑行善團將協助縣府改建。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年2月11日