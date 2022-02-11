解決糾紛 台南仁德公辦市地重劃工程年底完工

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（中央社記者楊思瑞台南11日電）台南仁德區中山路兩側土地重劃爭議歷經多年未解決。經地政局協調以公辦市地重劃協助地主完成重劃開發，市地重劃計畫書經去年5月公告，整體重劃作業期程預計年底前完成。

仁德中山路兩側原屬「台南縣仁德鄉鍾厝、林仔自辦市地重劃區」，民國89年間自辦重劃會對部分地主提起訴訟，請求交付土地纏訟10餘年而敗訴，致未能辦理重劃。衍生部分公共設施用地未開闢、私有土地部分已配予他人難以回復原狀，地主也未能分配取得重劃後土地等問題，歷經多年未獲解決。

為維護地主權益，並兼顧都市發展完整性，台南市長黃偉哲指示地政局以公辦市地重劃，協助地主完成重劃開發，市地重劃計畫書經內政部去年3月30日核定、5月7 日完成公告。

黃偉哲今天透過新聞稿表示，仁德區是工商業及人口密集行政區，上任後指示加速辦理，活化當地土地利用，將以最有效率的開發在今年完成重劃土地分配，為仁德區建構展新城市風貌。

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地政局長陳淑美今天表示，全案面積僅1公頃，工程難度不高，將以最快方式儘速辦理公辦市地重劃，保障地主權益，不僅完成公共設施開闢，完善交通系統，更落實都市計畫規劃整體開發。

依地政局資料，仁德市地重劃範圍位於中山路南側與義林路西側，將闢建完成義林七街及綠地，開發面積約1公頃，提供可建築用地面積約0.72公頃，公共設施面積約0.28公頃，完成後將成為義林路交通門戶及都會生活地標。110年已完成市地重劃公告及查估作業。重劃工程將於今年第2季施工，整體重劃作業期程預計年底前完成。（編輯：孫承武）1110211