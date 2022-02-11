苗栗台61線通苑段區間測速 2/16恢復執法

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苗栗縣警察局11日表示，縣轄內台61線西濱快速道路北上122.6公里南通灣至115.6公里白沙屯段，以及南下122.2公里通霄至130.2公里苑裡路段，區間測速設備均已通過相關檢測認證，16日上午8時起將恢復執法。（苗栗縣警察局提供）中央社記者管瑞平傳真 111年2月11日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣11日電）苗栗縣警察局今天表示，台61線西濱通霄、苑裡路段區間測速設備，因外界對資安及準確度疑慮，自民國109年5月暫停使用，經通過標準檢驗及資安檢測，16日起將恢復執法。

苗栗縣警察局透過新聞稿指出，苗栗縣轄內台61線西濱快速道路北上122.6公里南通灣至115.6公里白沙屯段，以及南下122.2公里通霄至130.2公里苑裡路段，區間測速設備均已通過經濟部標準檢驗局訂定區間平均速率裝置檢定檢查技術規範及透過物聯網資安驗證制度認證及第3方資安實驗室檢定，將在2月16日上午8時起恢復執法，行車速率限速90公里。

公路總局於台61線多處路段建置區間測速系統，苗栗縣通苑路段在109年1月4日起實施超速取締，後因彰化段系統異常引發執法爭議，為避免民眾疑慮，於同年5月暫停使用。

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苗栗縣警察局指出，據交通部表示，全國區間測速設備只要通過精準度及資訊安全相關檢驗合格，即可恢復執法；收到公路總局通過檢測、重啟設備公文後，呈報縣府簽核，16日起將恢復執法。

縣警局提醒，台61線西濱快速道路是國道1號、國道3號以外，駕駛人南來北往的重要替代道路，且免收通行費，不僅車流量大，大貨車、砂石車等大型車輛也多，用路人易因超速及未保持安全距離，造成嚴重交通事故，區間測速將有效遏止車輛超速違規，呼籲用路人遵守交通規則，共同維護交通安全與順暢。（編輯：郭諭儒）1110211