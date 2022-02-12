西洋情人節將屆 台南白色玫瑰花燈海亮相

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情人節將至，台南市政府在永華市政中心旁的西拉雅廣場布置白色玫瑰花燈海，歡迎民眾到訪拍照，體驗燈海及花海的浪漫。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年2月12日

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（中央社記者張榮祥台南12日電）2月14日西洋情人節將屆，逾3萬朵白色玫瑰花燈海今天在台南市永華市政中心旁的西拉雅廣場亮相，展期至3月27日，台南市長黃偉哲歡迎全國遊客朝聖拍照，體驗浪漫。

台南市政府在永華市政中心旁西拉雅廣場旁布置的白色玫瑰花燈海，以「愛在台南．浪漫燈海」為主軸，點燈時間是每天下午5時30分至晚上10時。

黃偉哲今天在燈海現場歡迎全國遊客到此體驗浪漫感覺，他表示，西拉雅廣場白天是花海，晚上是燈海，日夜美不勝收。

台南市政府觀光旅遊局長郭貞慧說，「愛在台南．浪漫燈海」以逾3萬朵白色玫瑰花燈為主軸設計，從空中俯瞰是浪漫花型；白色是匯集光譜三原色的光，代表純潔，玫瑰是愛情象徵，白色玫瑰代表著感情純潔無瑕，親情、友情、愛情都能透過白玫瑰找到最初的純真與感動，現場還有情人打卡牆與浪漫投影燈，花海中央則是象徵I Love You的IOU主燈。

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另外，燈海周邊也有燈區，包含同在西拉雅廣場、靠近永華路的「富庶豐饒耀台南」作品，以垂掛金黃光LED如稻穗般五穀豐饒，向上支撐的藍光LED弧形柱體象徵科技與經濟蒸蒸日上，展望更豐盛的來年。

觀旅局提醒，西拉雅廣場啟燈期間採單一出入口管制，遊客須落實實聯制及戴好口罩，遵循工作人員引導，花海內布有燈區電源線，勿跨入花海燈區內拍照。（編輯：陳政偉）1110212