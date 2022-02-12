苗栗客家慶元宵壓軸 （火旁）龍之夜震撼十足

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（中央社記者魯鋼駿苗栗縣12日電）苗栗市客家元宵民俗節慶（火旁）龍系列活動壓軸「（火旁）龍之夜」，今晚在苗栗市河濱公園登場，10尾祥龍輪番接受炮陣洗禮，搭配極具聲光效果表演，震撼力十足。

苗栗市公所連續第24年舉辦元宵（火旁）龍，去年因受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，取消民俗踩街、（火旁）龍之夜等系列活動，今年疫情趨緩恢復舉辦，並以「龍蟠福聚 興盛苗栗」為主題，祈求龍神保佑苗栗福氣聚集、驅散疫病、人民健康。

「（火旁）龍之夜」晚間在苗栗市河濱公園登場，現場安排霹靂（火旁）龍、親子舞龍體驗，以及（火旁）龍映像龍舞定幕劇、即將成真火舞團首演「火舞龍城」等精彩表演，苗栗子弟客家饒舌歌手YAPPY也特別演唱為家鄉文化創作的作品「（火旁）龍」，活動最高潮莫過於10尾祥龍輪番上場舞龍，同時接受大量鞭炮不斷扔擲「轟炸」，煙硝瀰漫，十分震撼。

客委會副主委鍾孔炤、立委王婉諭、苗栗縣長徐耀昌等人出席，並與苗栗市長邱鎮軍、苗栗市代表會主席楊喬安一起下場分別手執龍珠、龍頭或龍身體驗舞龍。

鍾孔炤致詞說，（火旁）龍是客家傳統習俗，象徵越炸越旺，透過這項活動有助傳承地方特色文化，也為所有參與民眾帶來福氣。

苗栗縣每年參與客委會各項競賽獎項表現亮麗，獲得獎金居各縣市之冠，感謝縣長徐耀昌用心推廣客家事務，尤其元宵（火旁）龍活動可吸引外地觀光客。

邱鎮軍致詞表示，今天壓軸之夜，特別邀請2隻龍隊以舞台劇搭配聲光效果，呈現祥龍點睛的由來，希望讓大家耳目一新。（編輯：卞金峰）1110212