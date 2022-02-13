嘉南一期作供灌中 台南6月底前供水穩定

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（中央社記者楊思瑞台南13日電）經濟部水利署南區水資源局今天發布新聞稿指出，今年嘉南灌區一期稻作已於1月21日全面供灌，依水庫蓄水量評估，台南地區6月底前供水正常穩定，並將視降雨情形調整灌溉用水。

依據南區水資源局下午5時的觀測資料，台南主要供水來源曾文、烏山頭及南化水庫蓄水率分別為53.18%、82.56%、63.68%，曾文-烏山頭水庫系統合計蓄水量約3億3627萬立方公尺，南化水庫蓄水量約5794萬立方公尺。

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南區水資源局指出，3座主要水庫合計蓄水量較近5年同期平均多出約7788萬立方公尺，兩供水系統間可彈性調度供應台南地區民生、產業及嘉南灌區農業用水。

南區水資源局指出，今年嘉南灌區一期稻作已於1月21日全面供灌，南水局參考中央氣象局未來長期天氣展望及統計近幾年用水量後，依據目前蓄水量綜合評估，台南地區6月底前供水正常穩定，南水局也持續與農政單位合作，視南部地區降雨情形機動調整灌溉用水，並呼籲民眾落實節水習慣。（編輯：李亨山）1110213