夜釣小卷賞日出 黃小玫「24小時基隆」MV發表

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（中央社記者王朝鈺基隆14日電）網紅黃小玫為基隆量身創作的「24小時基隆」完整版音樂影片今天推出，除介紹出基隆山海城景緻及可口小吃，還有夜釣小卷、露營、賞日出等玩滿24小時的暢遊體驗。

黃小玫在2018年以一曲日文創作「我們在台灣見吧」音樂影片，介紹台灣著名景點、美食與風土民情，曲風清新可愛，引發台日網友的熱烈迴響。基隆市政府邀請黃小玫創作「24小時基隆」，以24小時玩好玩滿的暢玩法，搭配琅琅上口的輕快旋律和淺顯易懂的俏皮歌詞，讓大家認識年輕人眼中的魅力基隆。

黃小玫今天在記者會表示，歌曲創作前曾多次踩點基隆各景點，可以說基隆每個角落幾乎都走透透，例如和平島看海、正濱漁港喝咖啡，晚上再去廟口夜市，除要讓觀眾聽到、看到基隆有形的城市特色外，也想將城市散發的氣氛、人文感、還有人們的親切等無形感受，透過歌曲和影片傳遞給觀眾。

黃小玫說，這次創作大概花了2個月完成，以「24小時」的時間軸為概念，傳達基隆是個能夠從早玩到隔天清晨的城市，將基隆的魅力濃縮在這首歌曲中，影片中出現的時間也有標上景點名稱，推薦大家把這支MV當作基隆精華的小導覽。

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基隆市長林右昌表示，市府近年推出不少宣傳影片，這次的「24小時基隆」特別不一樣，以24小時不斷電的遊程作為靈感，清新的曲風把基隆的景點串接在一起，相信一定會獲得年輕人的喜愛。

林右昌指出，這次的行銷針對日本觀光客，把「基隆我最愛你」巧妙地放進歌曲，讓日本觀光客重新記憶並瞭解基隆這個城市，期待COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩後，台灣和日本旅遊能持續交流。（編輯：張銘坤）1110214