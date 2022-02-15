打完疫苗手臂疼痛 擦桌面動作可減緩不適

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（中央社記者吳哲豪南投15日電）許多民眾接種COVID-19疫苗後出現手臂疼痛症狀，南投醫院今天指出，民眾打完疫苗後若手臂酸痛，可舉高手臂、做出如擦大桌面動作，每次10下、共做5次，減緩疼痛。

衛福部立南投醫院發布新聞稿指出，醫院最近在幫民眾施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗時，不少民眾反映接種完疫苗後，手臂很「有感」，有人手臂出現紅腫、也有人痛到無法舉起手臂。

南投醫院復健科主任周建文接受中央社記者電訪時說，民眾接種疫苗後，因身體產生免疫反應，導致手臂酸痛等不適症狀，有9成病患在24小時內會立即出現症狀，多數會自然復原，不需特別治療，病患如感覺特別疼痛，可經醫師評估後，服用普拿疼或非類固醇抗發炎藥等藥物來緩解。

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南投醫院復健科物理治療師張鈞渝則說，適度的肩關節活動可伸展攣縮肌肉群，降低疼痛，建議可舉高整隻手臂、手臂內收外展如擦大桌面動作、讓肩膀內外轉動，每次10下，共做5次，每次間隔20到30秒，可緩解疼痛感。

周建文指出，民眾如適度活動肩關節後，疼痛感還是未緩解，可前往醫療院所就醫，由醫師評估是否服用止痛藥或非類固醇抗發炎藥，或是透過臨床理學檢查，確定骨關節疼痛原因，再藉由超音波導引注射消炎藥來降低發炎，後續搭配物理治療儀器幫助患者減輕症狀。（編輯：郭諭儒）1110215