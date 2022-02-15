COVID-19疫苗累計接種逾4424萬劑 第3劑涵蓋率破3成

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指揮中心15日公布最新統計，國內疫苗第3劑涵蓋率突破3成。圖為南港車站隨到隨打疫苗站。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張茗喧、陳婕翎、江慧珺台北15日電）國內COVID-19疫苗持續接種，據指揮中心最新統計，國內累計接種超過4424萬劑，第1劑涵蓋率82.35%、第2劑75.7%、第3劑約30.65%，第3劑正式突破30%關卡。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情漸趨穩定，中央流行疫情指揮中心規劃調整國內入境檢疫政策，將檢疫天數從14天縮短為10天，但須持續提升疫苗覆蓋率，以第3劑接種人口涵蓋率達5成為目標。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，昨天全台共接種25.5萬劑COVID-19疫苗，累計接種4424萬劑，第1劑疫苗涵蓋率82.35%、第2劑 75.7%、第3劑接種率30.65%、基礎加強劑接種率0.77%。

今年第2批由台灣自購的莫德納疫苗約140萬劑今天抵台，陳時中表示，這批疫苗將供第1、2、3劑及加強劑靈活運用，並未規劃用於特定族群身上。

有媒體詢問，台灣未來在疫苗採購上，是否著重於採購次世代疫苗。陳時中說，目前全球並無次世代疫苗問世，但指揮中心已做相關準備，在疫苗採購合約中要求可選擇次世代疫苗。

另外，中研院近日研發出廣效疫苗，研究成果登國際期刊，有媒體詢問何時有機會實際使用。陳時中表示，中研院研發的疫苗成果登上國際期刊，他對此抱以高度期待，但實際上，距離要上市使用還有一段距離。（編輯：陳政偉）1110215