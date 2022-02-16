客家掃墓旺季 苗縣各公墓周邊交管

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（中央社記者管瑞平苗栗縣16日電）苗栗地區客家人多在元宵節後開始掃墓，因應各公墓將湧入大量人車，苗栗縣警察局今天起在轄內公墓周邊規劃交通疏導管制、分流措施，呼籲民眾配合，維持交通順暢。

苗栗地區客家人掃墓習俗，多半從元宵節次日持續至清明節，每年農曆正月十五過後，進入客家掃墓旺季，苗栗縣警察局預估接下來2個週末將是掃墓高峰，警察局長陳武康要求各分局，全力加強交通疏導，並強化轄內各公墓周邊停車秩序。

苗栗縣警察局今天透過新聞稿表示，苗栗市至公路第四公墓（西山）入口處，於2月19、20、26、27日，每天上午6時30分至11時30分禁止汽車進入，將由苗栗市公所派遣4輛接駁車，接送民眾上、下山。

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縣警局指出，苗30線（聯大路）即將於18日全線通車，民眾可作為前往苗栗市大坪頂第二公墓掃墓的替代道路之一，以強化車輛分流，避免造成台13線（國立聯合大學至舊台6線路段）往大坪頂第二公墓車多壅塞。

縣警局表示，縣內其他公墓周邊路口、路段，如苗栗市第一、二公墓，公館鄉大坑、仁安村，頭屋鄉、銅鑼鄉、三義鄉第一、二公墓，竹南鎮公義路、造橋鄉台13甲線、後龍鎮台1線，頭份市斗煥、流東、上興、廣興里，三灣鄉南埔村，西湖鄉四湖、高埔、湖東村，通霄鎮內湖里，苑裡鎮苑坑、青埔里，大湖鄉八寮灣第一公墓、獅潭鄉和興村第四公墓、卓蘭鎮第三公墓等，將由各分局依所轄交通狀況機動巡邏，派員疏導管制，讓民眾順利完成祭祖掃墓。（編輯：張芷瑄）1110216