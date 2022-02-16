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立委指農地違法超商多 台南市府：依法開罰

2022/2/16 18:53
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（中央社記者楊思瑞台南16日電）時代力量立委陳椒華今天召開記者會質疑有不少農地違法設置超商，台南市至少28家，台南市政府對此指出，台南市非都市土地範圍廣大，違規樣態多元，若查到違規屬實就依法開罰。

台南市政府下午發布新聞稿表示，依「農業發展條例」規定，在農業用地上興建有固定基礎農業設施，應依法申請建築執照，「便利超商」並不屬於農業設施容許使用的範疇。

市府都市發展局指出，若在都市計畫農業區開設超商，依台南市政府辦理違反都市計畫法案件統一裁罰基準，是屬一般行業案件，得處以土地或建築物所有權人、使用人或管理人新台幣6萬元至30萬元罰鍰。

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都發局表示，民國109年針對農業區違反都市計畫法案件裁處87件，110年裁處122件，後續若有於農業區經營超商經查屬事實者，將依裁罰基準進行裁罰。

地政局指出，非都市土地農牧用地，依農業發展條例及非都市土使用管制規則等，僅可為農業相關或其他法規容許之使用，違反者可裁處6萬元至30萬元，地政局於110年裁處377件，未來將配合國土利用監測衛星變異點通報，以科技執法方式加強查處。（編輯：陳仁華）1110216

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