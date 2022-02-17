台南將軍翁氏宗親 跨海金門祭祖

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台南市將軍翁慶聚派下敦親協進會成員多人17日赴金門祭祖，並拜會金門縣政府，副縣長李增財（2排中）出面接待並與眾人合影。中央社記者黃慧敏攝 111年2月17日

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（中央社記者黃慧敏金門縣17日電）台南市將軍翁慶聚派下敦親協進會16人今天來金門祭祖，他們在拜會金門縣政府時，副縣長李增財肯定翁氏宗親積極尋根謁祖並號召宗親返鄉，建立宗族情誼，發揮飲水思源精神。

拜會縣府時，社會處長董燊、縣府秘書翁克強，以及金門縣六桂宗親會理事長翁國團、金門縣金寧鄉盤山村下堡東翁氏二房宗親會理事長翁世章等人在場歡迎。

李增財表示，翁慶聚派下翁氏宗親尋親，得知先祖慶聚公是從金門下堡東翁氏二房分衍後，民國99年積極辦理尋根謁祖之旅，讓大家與宗親交流，建立宗族情誼，展現不忘根本、飲水思源精神。

李增財鼓勵翁氏宗親經常返鄉走走，深入了解金門的歷史文化、風土民情，感受金門的美與好，也多宣傳金門的好及分享美食及戰地風光給台南的親友。

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曾任國民大會2屆代表的翁興旺受訪表示，翁氏先祖翁慶聚是從金門下堡東氏二房分衍，繼在前縣長李炷烽和陳福海任內曾號召宗親來金交流，這次再帶領宗親返鄉尋根謁祖，到翁氏宗祠祭祖，和金門翁氏宗親拉近情誼；他們同時將參加金門六桂宗親會明天的春季祭祖及聯誼餐會。

「六桂堂」是翁、洪、江、方、龔、汪六個姓氏的共同堂號，翁興旺身兼台灣六桂宗親總會名譽總會長。他說，有感於宗親到處遷徙，尊祖敬宗之心不曾減，少因而聯繫旅外宗長，籌組祭祖聯誼會，99年4月成立，並延續族譜增修等工作。（編輯：黃世雅）1110217

台南市將軍翁慶聚派下敦親協進會理事長翁興旺（右2）帶領多名成員赴金門祭祖，17日並拜會金門縣政府，副縣長李增財（中）歡迎，並肯定翁氏宗親積極尋根謁祖並號召宗親返鄉。中央社記者黃慧敏攝 111年2月17日