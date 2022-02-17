台北燈節閉幕倒數3天 參觀人次已破300萬

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2022台北燈節持續在士林地區展出中，台北市觀傳局17日指出，統計至16日止，線上、線下累計已有超過300萬人次造訪燈節賞燈。中央社記者陳昱婷攝 111年2月17日

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（中央社記者陳昱婷台北17日電）台北燈節11日至20日絢爛登場，台北市副市長蔡炳坤指出，截至昨天，線上、下已累計破300萬人次賞燈，距離閉幕還有3天，可望超越疫情之前約400萬人次的紀錄。

2022台北燈節「生炒花燈」11日起在士林登場，今年規劃劍潭站夜市、士林站光彩、芝山站河濱3大燈區，每天晚間6時至10時，每30分鐘在劍潭燈區「虎舞台」就有一場主燈秀、在芝山燈區「河舞台」有一場水火共舞聲光劇場。

根據台北市政府觀傳局統計，截至昨天，現場賞燈人數已達126萬人次，線上觀看直播人數更有212萬人次，合計已破300萬人次，而主燈區單日最高進場人數近2萬人，相較去年線上、下合計僅164萬人次明顯成長。

蔡炳坤接受媒體聯訪表示，台北燈節現場熱鬧滾滾，為士林帶回久違的觀光人潮，距離閉幕倒數3天，若天氣好，預估線上、下累計人數應可突破600萬人次，超越COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之前、歷年台北燈節約400萬人次的紀錄。

蔡炳坤指出，接下來還有台北表演藝術中心3月11日開始試營運、7月正式開幕，「白晝之夜」接力在10月登場，必能為士林找回往日榮景。

為了宣傳北藝試營運，蔡炳坤更化身夾娃娃機一日台主，寫下6張搞怪虎年吉祥話及特製茶包禮盒放入機中，吸引逛燈節的民眾排隊夾取，一個晚上就有近300人來體驗。（編輯：陳仁華）1110217