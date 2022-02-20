南投燈會圓滿閉幕 吸360萬人次參觀消費逾11億

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（中央社記者蕭博陽南投縣20日電）南投燈會在縣長林明溱任內成功打響知名度，今年近1個月展期吸引360萬人次參觀，帶來11億元以上衍生消費，燈會今天圓滿閉幕，林明溱表示，縣府會接續籌辦2023年南投燈會。

為期近1個月的南投燈會吸引近360萬人次遊客參觀，估計帶來新台幣11億元以上衍生經濟消費，滿意度達9成6，南投縣政府晚間在南投縣會展中心舉辦閉幕活動，安排流行藝術舞蹈團演出，並頒感謝狀給花燈贊助廠商，也抽出「南投玩很大」促進消費活動的轎車得主。

縣府發布新聞稿表示，今年燈會主打全台最「好玩」燈會，共規劃16個主題燈區、10個特色亮點，遊客白天可沉浸在藝術品氛圍、搭小火車賞花海、體驗立式划槳，夜晚則是逛燈區、聽交響樂看水陸雙水舞及無人機煙火秀，還有布袋戲、懷舊歌曲演唱會等特別演出。

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南投縣長林明溱表示，南投燈會今年再創巔峰，燈會每年求新、求變，也透過傳統與創新相輔相成，不斷尋找合適媒材，打造全台唯一大型複合式燈會，結合在地觀光與創意元素，擴大效益並廣布全國，一直是南投縣努力的方向。

林明溱表示，雖然縣長職務今年底即將選舉交接，但縣府會接續籌辦「2023年南投燈會」；另外，「南投玩很大，千千萬萬獎不完」消費活動，發票登錄總金額這週突破5億4000萬元，累積204萬筆消費筆數，今天利用閉幕，直播抽出加碼轎車幸運得主。（編輯：陳仁華）1110220