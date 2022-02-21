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高雄增1例確診 陳其邁提醒居家隔離窗戶勿緊閉

2022/2/21 15:53（2/21 16:21 更新）
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高雄市長陳其邁（中）21日下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫會議會後記者會上表示，新增1人確診，隔離期間發病，無社區傳播風險。中央社記者曾以寧攝 111年2月21日
高雄市長陳其邁（中）21日下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫會議會後記者會上表示，新增1人確診，隔離期間發病，無社區傳播風險。中央社記者曾以寧攝 111年2月21日
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（中央社記者曾以寧高雄21日電）高雄市政府今天宣布，新增1人確診COVID-19，在隔離期間發病，無社區傳播風險。高雄市長陳其邁提醒，最近天氣冷，居家隔離仍要注意通風，窗戶留空隙，避免傳染給同住家人。

陳其邁今天在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫會議會後記者會上表示，今天高雄新增1名確診個案，在居家隔離期間發病，沒有社區傳播風險。

他也提醒，最近天氣較冷，民眾在自家居家隔離時，如果把門窗都關起來，會造成通風不良、增加傳染給同住家人風險，提醒民眾窗戶還是要留一點空隙、注意房間通風。

陳其邁公布近期採檢情況，針對有員工染疫的科技公司，累計到昨天已採檢1722人，皆陰性；鳳山社區篩檢站14到20日共採檢1萬406人，都是陰性；基層診所針對有呼吸道症狀患者快篩，14日到今天也都無人確診。

高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎說明，今天確診的案20165是中油大林煉油廠員工（案19817）的密切接觸者，15日匡列隔離，第5天因症就醫確診，評估應對社區影響極低。

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會中有媒體提問，有員工染疫的科技大廠疑似有居家隔離者被公司統一載去上班。陳其邁澄清，這88人是案19952所屬職場匡列的「自主健康管理」者，因為是作業員，公司認為對生產至關重要，為維持產線運作，採取比自主健康管理更高規格的防疫措施，以團進團出的「工作泡泡」模式持續工作，並搭配每2天1次採檢，確保沒有染疫風險。

衛生局說明，居家隔離與自主健康管理是依接觸風險區分，只要有拿下口罩與確診者面對面接觸一定時間以上，或是有共桌、共餐，傳染風險較高，就會被列為居家隔離對象，不能自由活動。但若是跟確診者在有戴口罩等防護措施情況下接觸，則會列為自主健康管理，無限制活動、可上班，但應減少進出公共場所，且須全程戴醫療口罩，學生則禁止到校上課。（編輯：郭諭儒）1110221

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