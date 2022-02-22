新造100噸級巡防艇抵花蓮港 提升東部海域執法能量

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海巡署艦隊分署第六海巡隊表示，分隊長薛鈞文22日率「強化海巡編裝發展方案」新造100噸級10078艇航抵花蓮港，由花蓮海巡隊安排10056艇及5052艇於港外噴水，舉行接艇儀式。（海巡署第六海巡隊提供）中央社記者李先鳳傳真 111年2月22日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣22日電）海巡署艦隊分署第六海巡隊今天迎接新造100噸級巡防艇航抵花蓮港，汰換老舊艦艇，發揮海上快打艦隊特性，備有水瞄可在海上滅火，也能驅離不法作業船隻，守護花蓮海域治安。

海巡署艦隊分署第六海巡隊發布新聞資料表示，分隊長薛鈞文率「強化海巡編裝發展方案」新造10078艇航抵花蓮港，由花蓮海巡隊安排10056艇及5052艇於港外噴水迎接舉行接艇儀式。

接續辦理成軍訓練測考，正式宣告10078艇加入巡弋行列，提升花蓮海域巡緝與防疫能量，過程中均落實相關防疫措施。

海巡新造100噸級巡防艇採用2部高速主機，搭配性能優良的船舶控制系統，最高航速可達30節、續航力達1200浬，可有效延長海上執勤時間，同時配載1艘艉放式小艇，必要時可配合母艇執行救生救難、近岸登檢等任務，以防堵不法集團走私入境。

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另可由駕駛室遙控兼具消防滅火功能水瞄，配有消防泡沫，除可執行海上失火的救難任務，也能於驅離不法作業船舶時，發揮強勢執法手段。

花蓮海巡隊長賀華傑表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫期間，花蓮海巡隊將持續發揮海上快打艦隊特性，防杜疫情於境外，預計在「籌建海巡艦艇發展計畫」內共將配置4艘新式35噸級艇、3艘100噸級艇及2艘沿岸多功能艇，汰換目前老舊巡防艇。（編輯：黃世雅）1110222