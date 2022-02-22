彰化中興莊整備工程動土 朝多元發展成文資新亮點

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

彰化縣長王惠美表示，中興莊被國防部選定為13處眷村文化保存區之一，縣府將中興莊登錄為聚落建築群，其廣場及環境整備工程22日動土，完工後，全區將朝青創基地等多元方向發展。中央社記者吳哲豪彰化攝 111年2月22日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化22日電）彰化中興莊廣場及環境整備工程今天動土；文化局指出，曾為彰縣歷史最悠久眷村的中興莊屬聚落建築群，廣場等整備工程完工後，全區將朝青創基地等多元方向發展，未來將成為文資新亮點。

彰化縣政府今天舉辦「彰化中興莊廣場及環境整備工程」開工典禮，彰化縣長王惠美、中興莊眷村人文協進會理事長高華國等人出席典禮，祈求工程順利，如期完工。

王惠美接受媒體聯訪時說，中興莊被國防部選定為13處眷村文化保存區之一，縣府將中興莊登錄為聚落建築群，在民意代表協助下，縣府向國防部爭取到補助新台幣1000萬元，縣府自籌1600萬元，整修廣場、5戶眷舍及更新水電設備等。

王惠美指出，縣府去年3月依據新的文化資產保存法，調整登錄彰化中興莊為聚落建築群，規劃成為文化保存園區，中興莊全區未來將朝青創基地、藝術展覽空間、眷村歷史故事館及眷村住宿等多元方向發展。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

王惠美說，初期中興莊將整理出其中4戶，作為青創示範基地，以公益換租方式減輕青年創業負擔，還有1戶將作為眷村故事館，讓民眾了解中興莊歷史，也期待未來成為文化資產新亮點，帶動區域與觀光效益。

根據文化資產網的資料，民國39年設置的中興莊眷村，為彰化縣歷史最悠久的眷村，初期約有110戶，第1代居民都為來自山東青島保安旅的官兵及其眷屬，中興莊起初為簡陋狹小的竹造草屋，各戶規模約為3坪，原取名為「中興新村」，取中興復國之意，後來因南投中興新村成立並為省政府所在地，於是改名為中興莊。（編輯：陳仁華）1110222