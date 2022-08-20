高雄眷村保留逾千戶 10年「以住代護」活化數冠全台

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高雄市政府「以住代護」計劃引入民間協力保存眷村，啟動至今已10年，目前包含即將修繕完成眷舍，共已活化260戶，為全國最高。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年8月20日

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（中央社記者曾以寧高雄20日電）高雄在日治時期作為南進政策重要根據地，設有要塞與軍港，如今有陸海空三軍基地與官校，更逾1300戶眷舍，高市府以獨創「以住代護」計劃，10年來修復活化260戶，全國最高。

眷村是台灣特殊時空背景產物。根據2005年統計資料，全台曾經有886個眷村，10萬8000多個眷戶，其中前5名縣市分別是台北市（191）、台北縣（現新北市94）、台中市（86）、桃園縣（83）、高雄縣（66）。

但在眷村改建政策推動後，許多人士憂心舊眷舍既有的生活記憶與紋理將隨著拆建消失，各縣市政府紛紛以不同方式保留、活化。如台南市的水交社園區是以展覽為主；屏東縣的勝利新村以委商經營；桃園市眷村鐵三角以影視、眷村文化、藝術家駐村與移民博物館方式各有其特色；新北市的三重一村則是眷村文化園區為定位。

高雄在日治時期作為南進政策的重要根據地，設有要塞與軍港，二戰後國民政府來台接收日軍基地，所以陸海空三軍基地、三軍官校皆在高雄。

2010年高雄縣市合併，市府以文化資產策略爭取保留眷村，共逾80公頃、眷舍逾1300戶，居全國之冠。10年來陸續爭取經費投入維護修繕眷舍共計約新台幣15億元的經費，高居全國之冠，更推動獨創「以住代護」計劃。

其中，鳳山陸軍官校旁的黃埔新村，除了是知名將軍孫立人親自擘劃的台灣第一座眷村，更是當年大象林旺來台後的第一站，目前過半已修復進駐，且經費持續挹注亦將逐步到位全村完備。

岡山樂群村及醒村為日本海軍航空隊高級宿舍，醒村因近年拍攝空軍故事「一把青」而聞名，在陸續獲文化部再造歷史現場補助後，預計2024年將全村修復完工；左營海軍眷村更是全國最大單一軍種眷村，保存面積以59公頃獨占鰲頭，目前僅修復活化不到10%，仍有逾9成眷舍仍封圍待修。

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高雄市政府文化局今天新聞稿表示，眷村文化保存第一階段是搶救保存眷舍，第二階段是積極活化，高市府「以住代護」計劃引入民間協力保存，啟動至今已10年，目前包含即將修繕完成眷舍，共已活化260戶，為全國最高。

但面對仍有逾千戶眷舍亟待修繕活化的漫漫長路，財務缺口巨大，且眷舍毀壞快於修復，傳統公家出資修復方式緩不濟急。市府表示，接下來如何把握時間擴大活化成果，市府正加速啟動與軍方磋商研議，盤點政策工具，搭配創新思維，為海量眷舍找出路。（編輯：黃世雅）1110820