澎湖篤行十村眷村園區 沿菊書店進駐添文化氣息

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（中央社澎湖縣3日電）「沿菊書店」進駐澎湖篤行十村眷村歷史建築園區，今天開幕，讓老舊眷村增添書香文化氣息，書店創辦人高世澤表示，盼打造成為澎湖的藝文空間平台。

在澎湖篤行十村眷村歷史建築園區成立的「沿菊書店」，縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲今天在開幕式上相互贈書，包括前縣長王乾發、旅遊處長陳美齡、文化局長洪棟霖、民政處長許智富及台澎藝文界人士等百人與會，一起分享書店的好書。

沿菊書店創辦人高世澤表示，澎湖曾被稱為文化沙漠，因此他在30年前就想開一間澎湖人自己的書店，感謝澎湖府會支持，今天終於圓夢，從「沿菊」開始，不僅是書店而已，而是打造成為澎湖的藝文空間平台。

賴峰偉表示，全力推動「書香」是澎湖一個重要施政目標，積極設立共讀站與捐書，沿菊書店在今天圓夢，未來作為文化平台的核心，只要澎湖的書本夠，能跟上台灣本島，澎湖的小孩就會脫穎而出，達成「書香樹茂草芬芳」的願景。

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澎湖縣政府表示，澎湖「沿菊書店」位處澎湖篤行十村眷村文化園區，是由旅遊處與文化局聯手將老舊眷村建築活化，古色古香，占地有60坪，委託「沿著菊島旅行」經營管理模式進行活化，打造澎湖最具規模的文化書店，規劃有推廣閱讀的島讀館及以澎湖文化創生主題的文創館2大館舍，島讀館至少維持2000本新書，成為澎湖重要的文化地標。

沿菊書店試營運開放為每週四至週二的每日上午9時30分至下午6時30分，除提供書籍販售與文創品展售外，園區也供應咖啡與客製化點心，歡迎縣民一起沉浸在咖啡書香的藝文天地。（編輯：謝雅竹）1110403

「沿菊書店」進駐澎湖篤行十村眷村歷史建築園區，3日開幕，澎湖縣長賴峰偉（右）、議長劉陳昭玲（左）並在開幕式上相互贈書。中央社 111年4月3日

澎湖縣政府表示，「沿菊書店」進駐澎湖篤行十村眷村文化園區，是由旅遊處與文化局聯手將老舊眷村建築活化，古色古香，占地有60坪，不少藝文人士進館閱讀好書，盛讚書店氣氛好。中央社 111年4月3日

澎湖篤行十村眷村歷史建築園區「沿菊書店」3日開幕，縣長賴峰偉（右）、議長劉陳昭玲（左）相互贈書，並於書店內閱讀書籍。中央社 111年4月3日