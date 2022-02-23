更多編輯台推薦新聞：
書摘／羅宋湯是誰家美食？烏克蘭俄羅斯仇怨深 從領土吵到餐桌
國際

書摘／羅宋湯是誰家美食？烏克蘭俄羅斯仇怨深 從領土吵到餐桌

北溪2號天然氣管線是什麼？與烏克蘭危機有何關係？爭議一次看
國際

北溪2號天然氣管線是什麼？與烏克蘭危機有何關係？爭議一次看

香港疫情為何失控？ 患者躺戶外病床吹冷風 醫護以一顧百哭著值班
兩岸

香港疫情為何失控？ 患者躺戶外病床吹冷風 醫護以一顧百哭著值班

基隆捷運路線圖、轉乘方式看這裡 預計2032年通車
生活

基隆捷運路線圖、轉乘方式看這裡 預計2032年通車

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

打造原鄉新亮點 花蓮卓溪原民產業服務中心動土

2022/2/23 15:08（2/23 15:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
花蓮卓溪鄉公所23日舉行「原住民產業服務中心新建工程」動土典禮，卓溪鄉長呂必賢（前左起）、花蓮縣長徐榛蔚、原民會副主委鍾興華等人執鏟動土祈福。中央社記者李先鳳攝 111年2月23日
花蓮卓溪鄉公所23日舉行「原住民產業服務中心新建工程」動土典禮，卓溪鄉長呂必賢（前左起）、花蓮縣長徐榛蔚、原民會副主委鍾興華等人執鏟動土祈福。中央社記者李先鳳攝 111年2月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳花蓮縣23日電）花蓮卓溪鄉大部分都是高山峻嶺之地，為了讓農產品更利於展銷，鄉公所選在鄉民生活圈的玉里鎮上規劃設置「原住民產業服務中心」，盼成觀光旅遊新亮點，活絡部落經濟。

卓溪鄉公所今天舉行「原住民產業服務中心新建工程」動土典禮，原民會副主委鍾興華、花蓮縣長徐榛蔚、行政院東部聯合服務中心副執行長郭應義、卓溪鄉長呂必賢等執鏟動土祈福。

呂必賢感謝原民會、花蓮縣政府支持，花東基金補助新台幣3440萬元，計畫總經費共4425.6萬元，在玉里鎮中正路、博愛路交會口的黃金地段規劃興建「卓溪鄉原住民產業服務中心」。

呂必賢接受媒體聯訪表示，7年前就任鄉長時此項工程正要進行，但基地面積僅90坪，不足以發揮，因此提議將一旁警察局及宿舍一併納入；歷經4年期間土地撥用及多次提案審查，終於動工，工期約14個月，預計民國112年正式營運。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

呂必賢說，基地面積共有200多坪，計畫興建5層樓建築，1、2樓做為產業行銷空間，3、4樓將規劃為原住民創作研習區，協助原住民青年創業並提供原住民文創產業產銷的鏈結，更重要的是做為卓溪鄉旅遊資訊平台，戶外區安排市集、街頭藝人、咖啡展售等，讓各產銷班皆可利用此空間。

卓溪鄉背倚中央山脈綿延山麓，幅員遼闊，是花蓮縣面積僅次於秀林鄉的第2大鄉，也是唯一沒有省道公路和鐵路經過的鄉鎮，就地形及交通條件而言，聯外交通不便，且腹地不夠寬廣，發展受限。（編輯：郭諭儒）1110223

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族