228連假何處去 潘孟安：衝屏東就對了

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228連假何處去？屏東縣長潘孟安23日表示，屏東有屏東燈節、熱帶農業博覽會、落山風藝術季、四重溪溫泉季4大活動，加上25日最新開幕的屏東菸葉廠，歡迎民眾到屏東遊玩。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年2月23日

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣23日電）228連假何處去？屏東縣長潘孟安今天表示，屏東有屏東燈節、熱帶農業博覽會、落山風藝術季、四重溪溫泉季4大活動，加上25日最新開幕的屏東菸葉廠「衝屏東就對了！」

潘孟安透過新聞稿表示，屏東燈節、熱帶農業博覽會、落山風藝術季、四重溪溫泉季4大活動從年前一直熱鬧到春節元宵後，把握年節最後一波熱潮，不論喜愛文青風、自然風、藝術風、卡通風、異國風，「通通攏來屏東𨑨迌」！

潘孟安表示，228連假期間，26日晚間6時在屏東燈節場域的縣民公園推出「山海屏行」戲劇表演，由前太陽劇團主角舞者張逸軍擔任編導，結合美國當代馬戲藝術家胡啟智、西班牙傑出演奏家柯源盛、屏東高中海洋男聲合唱團等，並特別邀請屏東女兒Ella陳嘉樺共同演出。

潘孟安指出，26日至28日縣府與日本台灣交流協會高雄事務所攜手，在勝利星村舉辦「屏東日本友好感謝祭」，超過40個日本縣市展出各城市特色，還有阿波舞、三味線等文化展演，搭配勝利星村日式眷舍氛圍，不必出國就帶大家到日本。

此外，以屏東菸葉廠改造的「屏菸1936文化基地」，為台灣首座菸葉主題館，完整保留菸葉加工機具，透過數位科技導入，重現工業遺產的歷史風華，也從互動展覽中認識過往產業發展脈絡，25日開幕當天有優人神鼓表演。

縣府表示，熱博、四重溪溫泉季、屏東燈節都將在28日閉幕，車城海口港舉辦的落山風藝術季展期至3月1日。（編輯：郭諭儒）1110223