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高市都委會審議通過大社區段徵收區 帶動舊城區發展

2022/2/23 17:42
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（中央社記者蔡孟妤高雄23日電）高雄市都委會今天審議通過捷運岡山路竹延伸線RK1站聯合開發、大社區段徵收區專案通盤檢討等都市計畫變更案。其中大社區段徵收區開發後，取得土地可作為遷入人口居住地，前景可期。

高雄市副市長林欽榮今天下午主持高雄市都委會，會中審議通過捷運岡山路竹延伸線RK1站聯合開發、大社區段徵收區專案通盤檢討、旗津觀光發展專用區土地使用分區管制要點調整等都市計畫變更案。

市府都發局會後發布新聞稿說明，捷運岡山路竹延伸線RK1站聯合開發，將原岡山果菜批發市場商業區0.35公頃土地及台鐵岡山站前廣場用地0.4公頃變更為捷運開發區，提升土地使用強度為630%，後續招商由市府、台鐵局等攜手合作。

另大社市區周邊96公頃區段徵收區都市計畫案，因經濟部中央地質調查所103年公告旗山活動斷層範圍，影響開發進度及財務。林欽榮說，經地政局辦理地質調查與地質鑽探後，確認斷層錯動帶的實際範圍，重新檢討都市計畫。

其中活動斷層錯動帶經過的地區，原則規劃為公園綠地、道路，以減少安全疑慮，並將區段徵收公共設施用地比例由公展草案的42.45%調降為40.89%。

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都發局長吳文彥說，因應周邊橋頭科學園區、仁武產業園區未來帶動人口移入，96公頃區段徵收區範圍開發後，可取得39公頃公共設施用地及56公頃住宅區、1公頃農業專用區，成為遷入人口居住社區，帶動大社舊城區發展。

而旗津醫院及旗津區公所舊址共計2.06公頃土地，103年變更為觀光發展專用區，但以旗津渡假旅館辦理4次招商作業皆無廠商投標。觀光局重新檢討後，修正原有土地使用分區管制要點，可作為旅館、餐廳、商店、遊憩設施、健身運動設施等使用項目。（編輯：黃世雅）1110223

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