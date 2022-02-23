台南續移除綠鬣蜥 防堵外來入侵種衝擊台灣生態

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（中央社記者楊思瑞台南23日電）台南市政府持續執行綠鬣蜥移除，捕捉數量從民國105年121隻，到今年計畫移除2700隻，並呼籲民眾「不輸入、不野放、不擴散」，防堵綠鬣蜥等外來入侵種衝擊台灣生態。

台南市政府農業局今天發布新聞稿指出，市府以多管齊下方式進行綠鬣蜥移除，並呼籲民眾秉持「不輸入、不野放、不擴散」原則，藉由全民參與及公私協力合作，減少外來入侵物種對台灣生態的衝擊。

台南市農業局長李建裕表示，台南市長黃偉哲今年向中央爭取預算，投入新台幣150萬元經費持續進行綠鬣蜥移除，針對仁德區至南區三爺宮溪沿線綠鬣蜥主要熱區進行數量控制，計畫移除2700隻。截至2月16日已移除549隻，以清零為目標，務求減少危害與農業損失。

李建裕指出，市府除委託專業廠商針對熱區強力移除，也參考專家學者意見設立大型誘捕器置陷阱，在綠鬣蜥常出沒路徑，利用發酵水果進行誘捕，至今已成功捕捉數十隻，成效良好。

另外，將研議訓練工作犬協助尋找綠鬣蜥巢穴可行性，再搭配專業獵人執行移除。（編輯：戴光育）1110223