苗栗縣228連假疫苗接種站不打烊 可隨到隨打

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（中央社記者管瑞平苗栗縣25日電）苗栗縣政府為加強COVID-19（2019冠狀病毒疾病）社區防疫，在228連假3天開設假日疫苗接種站，提供「隨到隨打」疫苗診次，鼓勵民眾踴躍施打疫苗。

苗栗縣政府今天透過新聞稿表示，為服務可能因工作上班時間無法接種COVID-19疫苗民眾，動員協調縣內各合約醫院、診所及部分鄉鎮市衛生所開設夜間及假日「不必預約、隨到隨打」疫苗診次，將在228連假3天不打烊，持續加強COVID-19疫苗接種服務。

苗栗縣衛生局指出，縣內連5天無新增本土確診個案，目前全縣COVID-19第3劑苗接施打率雖已超過3成，但仍請民眾踴躍施打；此外，針對18歲以上接種第1、2劑COVID-19疫苗可獲新台幣200元超商禮券，活動到3月31日截止，呼籲民眾把握最後機會。

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衛生局表示，衛福部辦理「COVID-19染疫康復者門住診整合醫療計畫」，針對COVID-19確診解除隔離後6個月內出現COVID-19急性感染後徵候群相關症狀者，提供跨科別整合門診及住院整合照護服務，截至目前，核定縣內3家醫院（衛福部苗栗醫院、為恭紀念醫院及大千綜合醫院）擔任這項計畫的承作醫院。

衛生局指出，承作醫院將定期評估個案日常生活功能、生活品質、呼吸、疼痛、心理、營養狀態及追蹤改善程度，並由社工師評估家庭支持功能，協助轉介適當社會福利資源，保障後續康復照護需求，提升COVID-19染疫康復者日常生活品質。（編輯：戴光育）1110225