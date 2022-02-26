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屏東燈節「山海屏行」 道台糖紙漿廠前世今生

2022/2/26 12:02
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（中央社記者李卉婷屏東縣26日電）由前太陽劇團主角舞者張逸軍編導的「山海屏行」戲劇，今晚在屏東燈節演出，結合舞蹈、歌仔戲歌謠不同藝術元素，以幽默戲劇方式，道出台糖紙漿廠前世今生。

屏東縣政府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭向中央社記者表示，「山海屏行」戲劇，原訂在農曆年節期間推出，後因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而暫停，今天晚間6時在屏東燈節的縣民公園燈區場演出，還有屏東女兒ELLA壓軸登場。

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鄞鳳蘭說，「山海屏行」戲劇是由前太陽劇團主角舞者張逸軍擔任編劇及導演，戲劇腳本以屏東台糖紙漿廠開拓史為本，用甘蔗製糖的故事、紙張連結人與人訊息發展，透過舞蹈、歌仔戲歌謠不同藝術元素，以幽默戲劇方式演出，細節充滿巧思。

「屏東燈節」在今年擴大規模舉辦，縣府規劃萬年溪燈區、縣民公園燈區、勝利星村等3大燈區，有聲光絢爛水舞秀、10公尺高的主燈「摺紙生花」、看海美術館的「春江獸」，一共48座燈飾，結合屏東往昔產業、歷史與人文溫度，展期將在28日結束。（編輯：謝雅竹）1110226

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