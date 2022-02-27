大巨蛋避難層爭議、權利金議約卡關 啟用遙遙無期

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台北大巨蛋預計去年底完工，今年中拿到使用執照後開始試營運，目前因避難層防火性問題須重新申請建照變更，加上權利金協商無法預測進度，啟用時間仍遙遙無期。中央社記者陳昱婷攝 111年2月27日

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（中央社記者陳昱婷台北27日電）2020年復工的大巨蛋，原預計在去年底竣工，但中間碰上COVID-19疫情延誤工程進度，又因避難層防火性問題須重新申請建照變更，加上權利金協商無法預測進度，啟用時間至今仍遙遙無期。

台北 大巨蛋 大巨蛋案大事紀 1991年，中華職棒總冠軍賽下起大雨，看台民眾高喊「我們要巨蛋」，行政院指示規劃興建一座不受風雨影響的巨蛋室內體育館。

2000年6月，台北市政府通過向中央爭取支持推動巨蛋體育館興建案。

2001年1月，北市府預定在松山菸廠舊址興建4萬席次的大型室內體育館，全案採BOT開發。

2003年12月29日，台北市政府正式上網公告招商大巨蛋BOT案。

2006年10月3日，台北市政府與遠雄巨蛋事業股份有限公司辦理簽約事宜。

2009年9月10日，監察院調查大巨蛋案後，糾正北市府，提出39項缺失。

2011年6月30日，遠雄取得大巨蛋建築執照，預計103年完工。

2015年1月16日，台北市長柯文哲針對大巨蛋召開專案會議，要求檢視大巨蛋合約。

2015年4月16日，大巨蛋安檢報告出爐，台北市提出7項公安標準，認為大巨蛋皆未達標。

2015年5月20日，台北市市府以大巨蛋未按圖施工為由，勒令大巨蛋停工。

2015年6月10日，台北市廉政委員會將大巨蛋案移送法務部調查。

2016年5月23日，台北市長柯文哲在議會公開表示，大巨蛋不改善公共安全就解約。

2016年6月6日，遠雄以停工超過1年，恐導致大巨蛋結構變形為由，向台北高等行政法院聲請停止執行市府的停工處分。

105年7月19日，台北市政府提出市府版大巨蛋公安改善方案，園區總容留人數從14萬人減少到9萬，大巨蛋、商場和旅館等建物地面1樓需全部淨空，作為半戶外避難空間。

2016年7月21日，台北高等行政法院裁定公安部分可部分復工。

2016年8月25日，台北市政府不滿台北高等行政法院裁定，提出抗告，最高行政法院駁回，大巨蛋部分復工確定。

2016年12月29日，台北市政府不服大巨蛋經營許可年限展延110天，提出撤銷仲裁判斷之訴。台北地方法院宣判，駁回北市府之訴，全案可上訴。

2017年4月10日，台北市都發局表示，遠雄所提14項防災維護工項，經過專業審查，繼去年9月核准1至7項，今天再度核准第8至14項，而基於安全考量，遠雄大巨蛋全區3樓以上帷幕外牆及樓版可先灌漿施作。

2017年6月9日，大巨蛋防火避難變更取得內政部核發認可書，但台北市政府說，遠雄還要完成都市設計審議、環境影響差異評估、變更建照等程序，才能復工。

2017年7月14日，大巨蛋工期展延仲裁結果出爐，遠雄公司以台北市府要求增加綠建築等為由，提出展延1452天，最後獲得展延922天。

2017年9月7日，台北市府認為大巨蛋未按圖施工，104年5月祭出停工處分；遠雄提起行政訴訟，要求撤銷處分。北高行判決，撤銷關於維護安全、防範危險發生的停工處分，其餘駁回，全案可上訴。

2017年11月1日，遠雄涉4弊案，北檢起訴趙藤雄等31人，大巨蛋後續引關注。台北市長柯文哲說，將重啟談判，堅持大巨蛋要合法安全。都發局也函文內政部，就防火避難設計認可通知書釋疑。

2018年9月20日，台北市都發局召開大巨蛋都審會，討論防災避難容留人數等4項議題，局長、會議主席林洲民會後裁示要求遠雄2星期重提修改內容，遠雄認為無共識，需開會後才可確定送件日期。

2018年11月29日，台北巿大巨蛋設計監造人徐少游因未善盡責任監督承造人按圖施工，遭北市建築師懲戒委員會決議停業2年，徐少游不服打行政訴訟，台北高等行政法院認定懲處合理，判他敗訴。

2019年2月20日，台北市都審會再審大巨蛋案，會中委員認為防災避難容留人數的模擬參數應新增數據，遠雄需提出若大巨蛋白天舉辦活動時的散場計畫。主席黃景茂裁示，要求遠雄修正後再送審。

2019年4月30日，台北市府對大巨蛋祭出停工處分；遠雄巨蛋提行政訴訟，要求撤銷處分，經上訴，最高行政法院認定北市府處分停工，並無違誤，改判遠雄巨蛋敗訴定讞。

2019年5月15日，前台北市都發局長林洲民點名北捷董事長李文宗有替大巨蛋護航嫌疑，市議員簡舒培、梁文傑要求政風處調查。調查結果10日出爐，政風處副處長林炤宏說，李文宗並無不法圖利。

2019年6月24日，台北市長柯文哲說，去年11月29日，由市府前顧問李文宗邀集各局處首長討論大巨蛋案會議，僅是府內首長的溝通會議，非正式會議，並無施壓、喬蛋問題。

2019年8月30日，台北市都發局審查大巨蛋案，依審查委員要求討論避難6種模擬程式，結果卻電腦當機，無法完成兩種情境模擬。遠雄企業團表示，委員對參數不熟造成情境互斥，遠雄早已說明。

2019年10月14日，台北市都審會決議修正通過大巨蛋防災模擬。

2019年12月30日，文資審議會通過大巨蛋連通道，主因經文資委員會勘後認為無破壞、遮蔽古蹟及阻塞通道等疑慮。

2020年3月25日，環評會進行環差分析報告審查，經審議後修正通過，要求遠雄一個月內補充委員及民眾所提意見，且應維持原核准綠覆率等書面資料。

2020年6月22日，台北市建管處簽准大巨蛋建照變更，待遠雄公司辦理上千張圖說正、副本校對無誤後，估最快6月底前可核發建照。

2020年7月4日，台北市建管處全面清查大巨蛋工地，發現24間機房施作消音棉，依建築法罰遠雄新台幣8萬餘元，遠雄若再犯就移送法辦。

2020年7月17日，大巨蛋案完成都審、環差審查、防火避難性能評定後，北市府依法重新核發大巨蛋建照。遠雄集團表示，將在最快時間申請復工許可。

2020年8月7日，遠雄完成、改正第3次變更設計，北市府同意大巨蛋可復工。 看更多 關閉 在被勒令停工5年後，於2020年8月復工，市府及遠雄巨蛋事業公司均曾表示，預計去年底完工，今年中拿到使用執照後開始試營運。

不過，市府掌握，截至1月底，台北文化體育園區中，大巨蛋棟工程進度僅88%，辦公棟則有96%，旅館棟、商場棟及影城棟分別為94%、85%及77%。

台北文化體育園區籌備處副執行長陳世浩透過電訪說明，工程主要是因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的關係導致缺工，加上營建物料成本暴漲而延誤進度，另一個問題則是大巨蛋第4次建造執照變更設計遲遲未過關。

陳世浩表示，建照4變的主軸在於避難層防火性能評定，要通過台灣建築中心審查，這部分已經沒問題，現在在等正式同意函出來，遠雄巨蛋就可以向建管處申請建照變更。

陳世浩指出，在建照4變完成前，後續許多工程就不能做，否則就是不按圖施工，若遠雄巨蛋偷施工，市府就會再度勒令停工，因此在台建中心正式公文出來前，後續程序都卡住，這部分期程市府無法預估。

至於在契約中新增營運權利金的問題，陳世浩說，這部分一直在協商，市府將依據遠雄巨蛋提供的投資執行計畫書，研商超額利潤基礎及權利金百分比。

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陳世浩表示，市府目前正在審核投資執行書，由於這套公式將用將近39年，要審慎討論相關問題才能核定，議約則要遠雄巨蛋也同意，金額還沒談好，期程同樣較難估。

由於市府已規劃，大巨蛋將作為2023台灣燈會燈區之一，大巨蛋完工期程是否會影響？陳世浩表示，燈會主燈區在國父紀念館，大巨蛋則是副燈區，假設大巨蛋屆時仍沒有拿到使照，因為地是市府的，沒有使照只是遠雄巨蛋不能營運，但市府基於市民權利及觀光效益，還是可以臨時使用場地，但民眾不能進到場館裡。（編輯：張銘坤）1110227