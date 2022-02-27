春雨打亂製糖期 虎尾糖廠五分車行駛至清明節後

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（中央社記者姜宜菁雲林縣27日電）台糖虎尾糖廠110/111年期製糖工場去年12月開工，原訂製糖期至今年3月底，但因去年旱季，甘蔗產量增加1萬公噸，再加上日前春雨使得甘蔗採收困難，製糖期延後，五分車行駛至4月10日清明節後。

虎尾糖廠去年12月10日開工，甘蔗原料26.2萬公噸、生產約2.36萬公噸本土二砂糖，製糖期到今年3月底止，載甘蔗的五分車穿梭在虎尾、褒忠等鄉鎮，同時糖廠周圍可以聞到陣陣甘蔗香味。

虎尾糖廠經理兼廠長張西德今天接受中央社記者電訪時表示，由於去年旱季甘蔗產量大增1萬公噸，製糖期已有拖延，上週春雨攪局，導致甘蔗田泥濘，採收困難，目前推估製糖期將延至4月10日。

張西德指出，春雨打亂製糖期，甘蔗品質略差，但不至於影響蔗糖的品質；製糖過程順利，若天氣穩定，本季製糖期可望在清明節後結束。

虎尾糖廠提醒，配合製糖期延後，載運甘蔗的五分車同樣行駛到清明節後，鐵道迷可以利用清明節假期前來觀看小火車，也請用路人經過鐵路平交道時，遵守停看聽等安全守則，維護安全。（編輯：陳仁華）1110227