228連假帶動旅遊 阿里山賞櫻、北港朝天宮湧人潮

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

228連假雲嘉地區天氣晴朗，阿里山國家森林遊樂區近期山櫻花、阿龜櫻、唐實櫻已盛開，根據嘉義林管處統計，26日入園人數約3000多人，27日超過5000人，園區內湧現賞櫻人潮，停車場爆滿。（林管處提供）中央社記者姜宜菁傳真 111年2月27日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣27日電）228連假雲嘉地區天氣晴朗，民眾把握好天氣出遊，今天熱門景點及知名餐廳擠滿人，嘉義縣阿里山國家森林遊樂區湧入賞櫻人潮停車場爆滿，雲林縣北港朝天宮參拜人數也激增。

嘉義市政府觀光新聞處長張婉芬今天告訴中央社記者，228連假期間在用餐時段，嘉義市多家知名的雞肉飯餐廳全是排隊人潮；到了晚上，嘉義市文化路及嘉義縣朴子夜市也是人潮。

阿里山國家森林遊樂園近期山櫻花、阿龜櫻、唐實櫻已盛開，嘉義林管處副處長李定忠今天接受中央社記者電訪時指出，昨天入園人數約3000多人，今天超過5000人，園區內湧現賞櫻人潮，停車場爆滿。

雲林縣北港朝天宮總幹事何宗霖指出，朝天宮在228連假期間參拜人流以散客居多，今天截至下午3時許湧入的香客超過5萬人，預估參拜人潮將持續到明天收假結束。

何宗霖表示，參拜人潮雖多，但信眾都仍得配合COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫才可入廟，包括須配合全程戴口罩，「龍門進、虎門出」管制，落實實名制登記、量體溫、手部消毒等。

居住北港鎮的張姓居民說，朝天宮在228連假人潮與農曆春節時不相上下，廟前的中山路寸步難行，車位更一位難求。

雲林縣警察局交通隊提到，雲林縣道149甲線樟湖草嶺段日前開通，除了至萬年峽谷觀光人潮驟增外，前往草嶺石壁地區賞櫻人潮也較昨日多，草嶺各景點停車數均達8成滿以上。（編輯：戴光育）1110227